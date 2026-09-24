Suecia vs. Rumania: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suecia y Rumania se cruzan el viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones, con los suecos como favoritos declarados antes de saltar a la cancha.

Es una fecha más del certamen continental, pero de esas que sirven para medir el nivel real de un plantel más allá de los resultados. Rumania llega con la etiqueta de equipo incómodo y eso siempre condiciona los planes de cualquier favorito.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia afronta este compromiso con la responsabilidad de confirmar el rótulo de candidato que le pusieron antes del pitazo inicial. El equipo escandinavo suele manejar bien estos duelos de local ante rivales del este europeo y buscará imponer condiciones desde el arranque, sabiendo que la Liga de Naciones no perdona los pasos en falso.

Rumania, por su parte, llega decidida a dar el batacazo y a incomodar a un rival que parte con el favoritismo en contra suya. El seleccionado rumano históricamente se las ingenió para competir de igual a igual en este cruce, y esta vez no debería ser la excepción si logra mantener el orden defensivo que lo caracteriza.

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El historial entre Suecia y Rumania

El historial entre ambos está bastante parejo: en ocho antecedentes, Suecia ganó cuatro veces, Rumania se impuso en tres y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los suecos (9 contra 8). El precedente más reciente, de 2019, terminó con triunfo sueco por 2 a 0, aunque antes de eso Rumania se había quedado con la victoria en 2018.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis