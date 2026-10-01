Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El viernes 2 de octubre, Polonia y Rumania se cruzan con la urgencia de sumar su primer triunfo en esta Liga de Naciones. Ninguno llegó con el arranque soñado y el que gane respira en la tabla.

Son apenas dos fechas disputadas, pero ya pesan: Polonia suma un punto y Rumania todavía no ganó, así que la diferencia entre acomodarse o quedar más complicado pasa por este resultado.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Polonia llega golpeada después de caer 1-3 como visitante ante Suecia, un traspié que la dejó con apenas un punto en dos fechas. Antes había rescatado un empate sin goles de local frente a Bosnia y Herzegovina, resultado que en su momento no se sintió tan mal pero que hoy, mirando la tabla, se queda corto. Está 42ª entre 54 equipos y necesita reaccionar rápido.

Rumania todavía no sumó. Cayó 2-4 como local ante Bosnia y Herzegovina en el partido anterior y antes había perdido 1-2 de visitante contra Suecia, así que llega sin puntos y en el puesto 48. El equipo necesita un cambio de imagen urgente, porque otra derrota lo deja prácticamente sin margen en esta ventana de la Liga de Naciones.

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El historial entre Polonia y Rumania

El historial entre ambos tiene seis antecedentes, con ligera ventaja para Rumania: tres victorias contra dos de Polonia y un empate. En goles también manda Polonia, 8 contra 6, aunque la diferencia es mínima y habla de partidos parejos. El más reciente de la lista es de 2017, cuando Polonia se impuso 3-1, pero antes de eso Rumania había ganado dos de los tres cruces previos.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/06/2017 Polonia vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Rumania vs. Polonia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 14/11/2009 Polonia vs. Rumania 0-1 Friendlies 17/04/2002 Polonia vs. Rumania 1-2 Friendlies 06/09/1995 Polonia vs. Rumania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 Rumania vs. Polonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis