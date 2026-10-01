Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El viernes 2 de octubre, Polonia y Rumania se cruzan con la urgencia de sumar su primer triunfo en esta Liga de Naciones. Ninguno llegó con el arranque soñado y el que gane respira en la tabla.
Son apenas dos fechas disputadas, pero ya pesan: Polonia suma un punto y Rumania todavía no ganó, así que la diferencia entre acomodarse o quedar más complicado pasa por este resultado.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Polonia llega golpeada después de caer 1-3 como visitante ante Suecia, un traspié que la dejó con apenas un punto en dos fechas. Antes había rescatado un empate sin goles de local frente a Bosnia y Herzegovina, resultado que en su momento no se sintió tan mal pero que hoy, mirando la tabla, se queda corto. Está 42ª entre 54 equipos y necesita reaccionar rápido.
Rumania todavía no sumó. Cayó 2-4 como local ante Bosnia y Herzegovina en el partido anterior y antes había perdido 1-2 de visitante contra Suecia, así que llega sin puntos y en el puesto 48. El equipo necesita un cambio de imagen urgente, porque otra derrota lo deja prácticamente sin margen en esta ventana de la Liga de Naciones.
El historial entre Polonia y Rumania
El historial entre ambos tiene seis antecedentes, con ligera ventaja para Rumania: tres victorias contra dos de Polonia y un empate. En goles también manda Polonia, 8 contra 6, aunque la diferencia es mínima y habla de partidos parejos. El más reciente de la lista es de 2017, cuando Polonia se impuso 3-1, pero antes de eso Rumania había ganado dos de los tres cruces previos.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Polonia suma 1 punto en el torneo.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.