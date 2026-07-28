Llamativamente la entidad que regula la primera y segunda división del fútbol español decidió derogar la ley que aplicaron la FIFA y la UEFA por un caso que protagonizó Vinícius Junior, jugador del Real Madrid.

La nueva decisión de LaLiga para la temporada 2026/2027, como mínimo, llama la atención. Es que decidieron modificar sustancialmente la denominada ‘Ley Vinícius’, aquella que se aprobó con suma celeridad en la FIFA y en la UEFA para denunciar situaciones en las que los jugadores se tapen la boca para dirigirse a sus contrincantes, justo después de que Marc Cucurella quedara bajo la lupa por haber sido perdonado por Slavko Vincic en la Final de la Copa del Mundo.

Todo surgió con aquel episodios que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Junior por el partido que Benfica y Real Madrid disputaron por la ida de los playoffs de la Champions League. El brasileño dice que el ex Vélez le propinó un insulto racista. Sin embargo, no se pudo comprobar porque Prestianni se tapó la boca con su camiseta. De hecho, el juez François Letexier, tras revisar las imágenes en el VAR, no sancionó al futbolista del equipo portugués porque no tenía pruebas suficientes para hacerlo.

No obstante, la UEFA decidió hacer uso de su presunción y castigó al jugador argentino con tres fechas de suspensión. Incluso, a la semana siguiente no pudo disputar la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, una determinación que, efectivamente, se implementó por la presion mediática, mas no por la verificación de los hechos.

Y para evitar nuevos sucesos como el descrito, el organismo europeo, con la anuencia de la FIFA, añadió desde abril en el reglamento de sus competiciones la ‘Ley Vinícius’. En concreto, todo aquel protagonista que ocultase su boca para dirigirse al rival, presuntamente de una manera ofensiva, sería inmediatamente expulsado.

El momento del cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior. Getty Images.

En la misma dirección se dirigió la FIFA. Es más, lo ejecutó, parcialmente, en la Copa del Mundo, porque, por ejemplo, sí se consideró la regla para el paraguayo Miguel Almirón, pero no así para Marc Cucurella en el ya mencionado hecho ocurido en la Final de la Copa del Mundo frente a Argentina.

Publicidad

En LaLiga no se expulsará a los que se tapen la boca para dirigirse a los rivales

Por eso sorprende que LaLiga, justo después del episodio de Cucurella y como todo surgió justamente de un equipo español, haya sentenciado, tal como informan los portales con mayor alcance de España, que los árbitros no muestren la tarjeta roja a quienes se tapen para comunicarse, ofensivamente o no, con alguno de los contrincantes. Llegado el caso, será analizado y, a lo sumo, se penará con una amonestación.

En síntesis