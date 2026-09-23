Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein y Lituania abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con el arranque de la fase de grupos como telón de fondo.

Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos quiere empezar con una derrota que complique las cuentas desde temprano. Lituania llega con el cartel de favorita, pero en esta competencia los pronósticos no siempre se cumplen.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein afronta la jornada inicial con la necesidad de plantarse bien atrás y aprovechar las pocas chances que pueda generar. El equipo sabe que el margen de error ante un rival con más jerarquía es mínimo, y el objetivo pasa por competir el partido de igual a igual el mayor tiempo posible.

Lituania, en cambio, llega señalada como la candidata a quedarse con los tres puntos. El equipo visitante buscará confirmar ese rol desde el arranque, con la idea de dominar la posesión y traducir esa superioridad en gol lo antes posible para no complicarse el resultado.

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El historial entre Liechtenstein y Lituania

El historial entre ambos favorece claramente a Lituania, que se impuso en 4 de los 6 duelos disputados, con un empate y una sola victoria de Liechtenstein. La diferencia de gol también marca la distancia: 8 tantos a favor de los lituanos contra apenas 3 del local. Los antecedentes más recientes, de 2011 y 2013, también quedaron del lado visitante o terminaron sin goles, salvo aquella victoria sorpresiva de Liechtenstein en junio de 2011.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis