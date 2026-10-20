Arturo Vidal pidió el Balón de Oro para Lionel Messi: “Nunca más va a pasar algo así”

El mediocampista chileno dio sus fundamentos por los que el argentino debería quedarse con el galardón por novena vez.

A menos de una semana para conocer al ganador del Balón de Oro, poco a poco los distintos protagonistas del fútbol internacional comienzan a dar sus candidatos a quedarse con este galardón, que premia al mejor jugador a lo largo de la última temporada.

En este sentido, Arturo Vidal, el mediocampista chileno de Colo Colo, habló en su stream en Kick, en donde no solo se animó a dar su ganador, sino que explicó cómo quedaría su podio. Allí, el ex Juventus afirmó que Lionel Messi debería quedarse con este premio que entrega la revista Football France.

“Messi, Yamal y Mbappé”, dijo Vidal para dar su podio ordenado de cara a la entrega del Balón de Oro. “Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro”, agregó el mediocampista de 39 años para justificar.

Siguiendo por la misma línea, el ex jugador de Bayern Múnich y Barcelona agregó sobre por qué le daría el premio al argentino: “Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil”.

Por otro lado, dio sus motivos para que Lamine Yamal quede segundo en el podio: “No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles”.

Y continuó: “Es un jugador increíble y asombra lo que hace: cómo juega y la personalidad que tiene. Siempre va para adelante y cuando habla, se hace cargo del equipo y se echa la presión sobre él y tiene 19 años”.

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Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026

La gala se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres. Es la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Francia desde la creación del galardón, hace 70 años. La organización explicó que la elección de la ciudad es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición en 1956. El premio se organiza en conjunto con la UEFA desde 2024.

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