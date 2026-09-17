Casemiro elogió a Lionel Messi tras salir campeón con Inter Miami: “Todo es más fácil con él”

El astro argentino y el brasileño marcaron los dos goles que significaron un nuevo título para las Garzas contra Cruz Azul.

Este miércoles por la noche, Inter Miami se consagró de la Campeones Cup y levantó el trofeo luego de vencer por 2-0 a Cruz Azul en la final. De esta manera, salió campeón de una nueva competición y volvió a enriquecer la breve historia de la institución. Luego del encuentro, Casemiro llenó de elogios a Lionel Messi y dejó frases que hicieron mucho ruido.

Como no podía ser de otra manera, el astro albiceleste marcó el 1-0 que empezó a inclinar la cancha a favor de las Garzas y, además de colaborar con su equipo, quedó aún más cerca del objetivo de los 1.000 gritos. Cerca del final del compromiso, el brasileño convirtió el 2-0 que sentenció el cotejo y significó el título para el conjunto de la Florida.

Lionel Messi y Casemiro, en Inter Miami. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TNT Sports México, el mediocampista fue contundente. “Todo es más fácil con él“, aseguró Casemiro sobre Messi en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el ex Real Madrid redobló la apuesta y expresó: “Ya sabía que era, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos“.

Inmediatamente después, continuó con los elogios para el argentino. “Cuando estás con él solo queda aplaudirlo y disfrutar del momento“, manifestó sin titubear al decirlo pese a la histórica rivalidad que duró muchos años. “Ya tiene 39 años pero sigue siendo uno de los mejores“, sentenció el futbolista con pasado en Sao Paulo y Porto.

Lionel Messi y Casemiro, en Barcelona – Real Madrid. (Getty Images)

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No conforme con esa declaración, siguió: “Lo demostró en el Mundial y lo sigue demostrando en la liga“. Además, hizo una fuerte revelación sobre su vida privada con su círculo más íntimo. “Entonces lo único que les digo a mi familia y a mis compañeros del club es: ‘Vamos a disfrutar del momento’“, confesó el experimentado volante central.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Claro que con él todo es un pelín más fácil porque es un grandísimo jugador“, deslizó antes de culminar su relato. “Tenemos que hacerlo jugar. Si él está feliz, consigue jugar y, si conseguimos acomodar todo para él, va a ser más fácil ganar“, cerró Casemiro sobre Messi.

Lionel Messi y Casemiro, en Inter Miami. (Getty Images)