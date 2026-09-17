Argentina perdió contra Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

En el Estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos, la Selección Argentina Sub 19 no pudo con la Selección de Paraguay y perdió 2 a 1 debido a los goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza, mientras que Franco Domínguez abrió la cuenta para los locales.
A lo largo del primer tiempo, el elenco comandado por Diego Placente arrancó de mejor manera, y sobre el final del mismo logró la apertura del marcador gracias a un golazo del volante ofensivo de Estudiantes, que enganchó para su diestra y sacó un derechazo al primer palo.
¡GOL DE ARGENTINA! Franco Domínguez anotó el 1-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/hYHst92aob— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026
Ya en el complemento, el combinado albirrojo cambió el chip y en una ráfaga de seis minutos dio vuelta el resultado. Primero, fue Gamarra quien pegó, luego de recibir un pase de Delmas y acomodarse para sacar un potente remate al primer palo de Talavera, que nada pudo hacer.
LO EMPATÓ PARAGUAY— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026
Junior Gamarra anotó el 1-1 ante Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/UjiLk1UNlO
Tan solo seis minutos después, Zarza agarró la pelota en la banda izquierda, enganchó para su pierna hábil, se sacó una marca de encima y remató cruzado, a colocar, para vencer la estirada de Talavera, quien voló, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.
A los 66', Pedro Zarza puso en ventaja a Paraguay ante Argentina, en el debut de la Albiceleste en los Juegos Suramericanos 2026. pic.twitter.com/f4xnRoCcot— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026
Llegó el momento de Prestianni en la Selección Argentina pensando en el Mundial 2030: hasta puede ser el sucesor de Di María
Ahora, el equipo comandado por Diego Placente volverá a las canchas el próximo sábado, cuando desde las 15.00 horas se enfrente a la Selección de Uruguay en el Marcelo Bielsa. El cierre de la fase de grupos será el lunes 21, frente a la Selección de Venezuela en el mismo estadio.
El plantel de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos
- Demian Talavera (San Lorenzo)
- Máximo Leguizamón (Tigre)
- Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
- Thiago Pérez (Huracán)
- Fernando Closter (Independiente)
- Matías Satas (Boca)
- Nicolás Marcipar (Barcelona)
- Joaquín Salas (Talleres)
- Leandro Olima (Atlético Tucumán)
- Pedro Javier Pascual (Lanús)
- Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
- Santiago Espíndola (River)
- Franco Domínguez (Estudiantes)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Ian Subiabre (Tigre)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
- Felipe Esquivel (River)