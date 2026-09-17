Argentina perdió contra Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

El equipo de Placente comenzó ganando con gol de Domínguez y cayó 2 a 1 por los tantos de Gamarra y Zarza.

En el Estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos, la Selección Argentina Sub 19 no pudo con la Selección de Paraguay y perdió 2 a 1 debido a los goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza, mientras que Franco Domínguez abrió la cuenta para los locales.

A lo largo del primer tiempo, el elenco comandado por Diego Placente arrancó de mejor manera, y sobre el final del mismo logró la apertura del marcador gracias a un golazo del volante ofensivo de Estudiantes, que enganchó para su diestra y sacó un derechazo al primer palo.

¡GOL DE ARGENTINA! Franco Domínguez anotó el 1-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/hYHst92aob — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026

Ya en el complemento, el combinado albirrojo cambió el chip y en una ráfaga de seis minutos dio vuelta el resultado. Primero, fue Gamarra quien pegó, luego de recibir un pase de Delmas y acomodarse para sacar un potente remate al primer palo de Talavera, que nada pudo hacer.

LO EMPATÓ PARAGUAY



Junior Gamarra anotó el 1-1 ante Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/UjiLk1UNlO — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026

Tan solo seis minutos después, Zarza agarró la pelota en la banda izquierda, enganchó para su pierna hábil, se sacó una marca de encima y remató cruzado, a colocar, para vencer la estirada de Talavera, quien voló, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

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A los 66', Pedro Zarza puso en ventaja a Paraguay ante Argentina, en el debut de la Albiceleste en los Juegos Suramericanos 2026. pic.twitter.com/f4xnRoCcot — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2026

Ahora, el equipo comandado por Diego Placente volverá a las canchas el próximo sábado, cuando desde las 15.00 horas se enfrente a la Selección de Uruguay en el Marcelo Bielsa. El cierre de la fase de grupos será el lunes 21, frente a la Selección de Venezuela en el mismo estadio.

El plantel de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos

Demian Talavera (San Lorenzo)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Thiago Pérez (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Matías Satas (Boca)

Nicolás Marcipar (Barcelona)

Joaquín Salas (Talleres)

Leandro Olima (Atlético Tucumán)

Pedro Javier Pascual (Lanús)

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Franco Domínguez (Estudiantes)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Ian Subiabre (Tigre)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Felipe Esquivel (River)