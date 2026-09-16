Alineaciones de Inter Miami y Cruz Azul para la Campeones Cup: dónde ver en VIVO y ONLINE el partido de Messi

En el marco de la octava edición de la Campeones Cup, Messi y su equipo de la MLS van por un nuevo título internacional.

Este miércoles, el Inter Miami de Leo Messi va por un nuevo título. Es que en el NU Stadium de la ciudad costera de Florida, el equipo que estrena al Kily González como entrenador se medirá ante Cruz Azul por la octava edición de la Campeones Cup.

El trofeo que enfrenta al campeón vigente de la MLS con el Campeón de campeones de México tendrá a Messi y compañía siendo rival del combinado cementero. El partido está pautado para las 21:00 de Argentina (20 de Miami) y se podrá ver en vivo a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Las alineaciones de Inter Miami y Cruz Azul

Inter Miami: Dayne St. Clair; Fricio Caicedo, Maximiliano Falcón, Casemiro, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Kily González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco Chiquete; Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela; Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

La previa de Inter Miami – Cruz Azul