El equipo comandado por Xabi Alonso buscará su segundo triunfo consecutivo ante el cuadro de Bedfordshire en la Copa de la Liga.

Chelsea y Luton Town se enfrentan este jueves por el partido correspondiente a la segunda ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Stamford Bridge de Londres y comenzará a las 13:30 hs (Ciudad de México).

Reece James, Joao Pedro y Cole Palmer celebran ante Fulham (@ChelseaFC)

Hora del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 12:30 hs

: 12:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 13:30 hs

: 13:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 14:30 hs

: 14:30 hs Argentina, Uruguay : 15:30 hs

: 15:30 hs España: 20:30 hs

Dónde ver Chelsea vs. Luton Town por TV y streaming

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: Max

Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: USA Network, Peacock, Telemundo, Universo

USA Network, Peacock, Telemundo, Universo España: DAZN, Movistar+

Alineaciones probables

Chelsea : Penders; Gusto, Acheampong, Fofana, Hato, Barco; Essugo, Henderson; Estevao, Emegha, Gittens.

: Penders; Gusto, Acheampong, Fofana, Hato, Barco; Essugo, Henderson; Estevao, Emegha, Gittens. Luton Town: Shea; Jones, Odoffin, Johnston, Naismith; Walsh, Richards, Palmer, Clark, Benagr; Wells.

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Chelsea buscará imponer el ritmo de juego desde los primeros minutos amparándose en la calidad individual de su plantilla. Los Blues vienen de ganar por 3-2 en su debut ante Fulham y Xabi Alonso intentará continuar por la senda del trinufo.

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Por su parte, el Luton Town afronta el duelo con la premisa de mantener un bloque compacto, cerrar espacios y hacer daño a través de transiciones rápidas y jugadas a balón parado. El equipo de Bedfordshire empató 2-2 en su último partido ante Notts County en condición de local.