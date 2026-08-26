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Atlético de Madrid da respuesta definitiva sobre Julián Álvarez: “Aquí se trata de dignidad”

Este miércoles, el Atlético de Madrid dio la primeras declaraciones respecto a la intención de Julián Álvarez por irse al Barcelona.

Atlético de Madrid confirma el futuro de Julián Álvarez con el Barcelona
© Angel Martinez/Getty ImagesAtlético de Madrid confirma el futuro de Julián Álvarez con el Barcelona

Esta mañana de miércoles ha sido muy movida entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, respecto al tema de Julián Álvarez. Y es que Joan Laporta salió esta mañana en un video a hablar de la disposición que tienen por hacerse del fichaje de “La Araña”, cómo han sido los acercamientos y cómo se le ha negado la posibilidad de negociar.

Laporta vuelve a la carga por Julián Álvarez

De acuerdo con lo mencionado por el dirigente del conjunto blaugrana, él se acercó a Miguel Ángel Gil, quien le confirmó que desde el cuadro colchonero, no tenían intenciones de venderlo, pero luego se enteró de que el Atleti ya tenía negociaciones con otros clubes para poder concretar su venta, lo que molestó a Laporta.

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“Seguimos muy interesados en Julián. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacía el Atlético de Madrid”, fueron las palabras de Joan ante lo mencionado. Sin embargo, el conjunto madrileño no se quedó callado y según la información de Marca, dio su verdad respecto al tema con el futbolista.

Atleti responde al Barcelona

Hay un 0 % de posibilidades de vender a Julián Álvarez al Barcelona. Se está presentando al jugador como la víctima, pero las únicas víctimas de la saga de Julián somos nosotros. Aquí se trata de dignidad. Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético” mencionaron para Marca.

Con estas declaraciones, el equipo deja en claro que no se irá con el cuadro blaugrana y es que en pretensiones económicas, es complicado que el Barcelona pueda rescindir el contrato de una manera justa. Por el momento, hay imágenes de que Julián no se ha presentado al entrenamiento de este miércoles, lo que perjudica su situación.

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En síntesis

  • Julián Álvarez no se presentó al entrenamiento del Atlético de Madrid este miércoles.
  • Joan Laporta confirmó públicamente el gran interés del Barcelona por fichar al delantero.
  • Atlético de Madrid aseguró que existe un 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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