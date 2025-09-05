Un año de suspensión: la durísima sanción a Luis Suárez en la Leagues Cup por el escupitajo en la final ante Seattle Sounders

La final de la Leagues Cup, que quedó en poder de Seattle Sounders, tuvo un clima muy tenso. Hubo peleas, discusiones por doquier, y hasta un escupitajo por parte de Luis Suárez hacia uno de los asistentes del cuerpo técnico de Brian Schmetzer.

Inter Miami perdió el partido, donde los comandados por Javier Mascherano se vieron superados en todo momento, y allí fue cuando se desató la locura por parte de los futbolistas rosados. Pero la acción del uruguayo, además de causar un enorme repudio por lo asqueroso que resultó, le implicó una sanción de un año.

“De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le ha impuesto una suspensión de seis partidos. No podrá participar en la próxima edición de la Leagues Cup hasta que cumpla la suspensión de seis partidos”, notificaron las autoridades con respecto a la sanción de Suárez.

A raíz de esta suspensión que recibió, no podrá jugar en la edición de 2026 de la Leagues Cup, ya que solamente tendrá que cumplir con la purga de jornadas en dicho certamen. En el caso de Sergio Busquets, su sanción es por dos juegos y no estará en los primeros compromisos correspondientes a la fase de grupos.

Más sanciones tras el bochorno entre Inter Miami y Seattle Sounders

Las autoridades de la Leagues Cup no comparten el accionar de los jugadores de Inter Miami, por lo que no solo sancionaron a Luis Suárez y Sergio Busquets, sino que también a otros implicados en los hechos de violencia que se dieron post partido.

Al defensor Tomás Avilés lo suspendieron con tres partidos, mientras que a Steven Lenhart, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Seattle Sounders “fue denunciado por los árbitros por conducta violenta”, indicaron desde la Leagues Cup. A raíz de ello, “el Comité Disciplinario le impuso una suspensión de cinco partidos”.

Cabe destacar que no solo serán sanciones con respecto a los partidos de la próxima edición de la competencia, sino que también habrá una multa económica, aunque no se reveló el importe que deberán desembolsar por sus acciones.