Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones para Austria e Israel, dos selecciones que se conocen bien y que nunca dejan un partido tranquilo entre ellas.

Es la primera fecha del torneo y ninguno quiere arrancar regalando puntos. Austria llega como favorita, pero Israel tiene historial suficiente como para complicarle la noche.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Austria se mete en esta Liga de Naciones con la etiqueta de favorita y con la obligación de mostrarlo desde el arranque. El equipo necesita empezar bien el certamen para no quedar complicado en la tabla desde la primera fecha.

Israel, por su parte, llega con la idea de dar el primer golpe fuera de pronóstico. Sabe que un resultado positivo en la jornada inaugural puede cambiarle el humor a todo el certamen.

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El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está parejo: en 10 enfrentamientos, Austria ganó 4, Israel 3 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles mínima (21 para los austríacos contra 23 de los israelíes). Los últimos cruces fueron de ida y vuelta, con goleadas de los dos lados, como el 5-2 de Israel en 2021 y el 4-2 de Austria ese mismo año, apenas dos meses antes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis