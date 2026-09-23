Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal y Gales abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la selección lusa señalada como la gran candidata del grupo.

Es la primera fecha de la fase de liga y ambos equipos necesitan arrancar bien para no quedar complicados desde temprano en la tabla.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal llega a este cruce con el rótulo de favorito, algo habitual cuando enfrenta a Gales en competencias oficiales. El objetivo del equipo es arrancar con triunfo esta edición de la Liga de Naciones y marcar de entrada una diferencia en el grupo.

Gales, por su parte, afronta el debut con la idea de competir de igual a igual pese a no ser el favorito. Para el equipo galés, sumar en la primera jornada sería clave para no depender de resultados ajenos más adelante en la fase de liga.

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El historial entre Portugal y Gales

El historial reciente entre ambas selecciones es corto pero contundente a favor de Portugal, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. El primero fue en 2000, con un 3-0, y el más reciente en la Eurocopa 2016, cuando los portugueses se impusieron 2-0 en camino a consagrarse campeones. En total, Portugal marcó cinco goles y no recibió ninguno en esos enfrentamientos, un dato que pesa aunque el fútbol siempre pueda dar sorpresas.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis