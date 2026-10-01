Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Suecia se cruzan el viernes 2 de octubre con el envión de haber ganado en la última fecha de la Liga de Naciones.
Los dos equipos pelean por meterse entre los mejores de su grupo y un triunfo los deja con chances concretas de quedarse con la punta.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega después de golear 4-2 como visitante a Rumania, un resultado que le sirvió para levantar tras el empate sin goles ante Polonia. Con esos dos partidos suma 4 puntos y se mete en la pelea de la mitad de tabla, con margen todavía para seguir escalando.
Suecia, en cambio, no perdió pisada: viene de ganarle 3-1 a Polonia de local y antes había superado 2-1 a Rumania. Con 6 puntos en dos fechas se ubica quinto en la clasificación general de la Liga de Naciones y llega como el equipo que más entero está mostrándose en este arranque.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia
El historial entre ambos es casi inexistente: solo se enfrentaron una vez, en 2010, cuando Suecia ganó 4-2 jugando de local. No hay mucho más para sacar de ese antecedente, salvo que los suecos se quedaron con el único antecedente directo.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 6 puntos tras vencer a Polonia y Rumania.