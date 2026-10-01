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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia and Herzegovina vs. Sweden, Liga de Naciones
Bosnia and Herzegovina vs. Sweden, Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Suecia se cruzan el viernes 2 de octubre con el envión de haber ganado en la última fecha de la Liga de Naciones.

Los dos equipos pelean por meterse entre los mejores de su grupo y un triunfo los deja con chances concretas de quedarse con la punta.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega después de golear 4-2 como visitante a Rumania, un resultado que le sirvió para levantar tras el empate sin goles ante Polonia. Con esos dos partidos suma 4 puntos y se mete en la pelea de la mitad de tabla, con margen todavía para seguir escalando.

Suecia, en cambio, no perdió pisada: viene de ganarle 3-1 a Polonia de local y antes había superado 2-1 a Rumania. Con 6 puntos en dos fechas se ubica quinto en la clasificación general de la Liga de Naciones y llega como el equipo que más entero está mostrándose en este arranque.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia

El historial entre ambos es casi inexistente: solo se enfrentaron una vez, en 2010, cuando Suecia ganó 4-2 jugando de local. No hay mucho más para sacar de ese antecedente, salvo que los suecos se quedaron con el único antecedente directo.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
29/05/2010Suecia vs. Bosnia y Herzegovina4-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.
  • Suecia suma 6 puntos tras vencer a Polonia y Rumania.
Redacción Bolavip
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