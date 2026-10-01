Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina y Suecia se cruzan el viernes 2 de octubre con el envión de haber ganado en la última fecha de la Liga de Naciones.

Los dos equipos pelean por meterse entre los mejores de su grupo y un triunfo los deja con chances concretas de quedarse con la punta.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega después de golear 4-2 como visitante a Rumania, un resultado que le sirvió para levantar tras el empate sin goles ante Polonia. Con esos dos partidos suma 4 puntos y se mete en la pelea de la mitad de tabla, con margen todavía para seguir escalando.

Suecia, en cambio, no perdió pisada: viene de ganarle 3-1 a Polonia de local y antes había superado 2-1 a Rumania. Con 6 puntos en dos fechas se ubica quinto en la clasificación general de la Liga de Naciones y llega como el equipo que más entero está mostrándose en este arranque.

Publicidad

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia

El historial entre ambos es casi inexistente: solo se enfrentaron una vez, en 2010, cuando Suecia ganó 4-2 jugando de local. No hay mucho más para sacar de ese antecedente, salvo que los suecos se quedaron con el único antecedente directo.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2010 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina 4-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis