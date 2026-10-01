Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania recibe el viernes 2 de octubre a Irlanda del Norte con la chance de meterle presión a la tabla de la Liga de Naciones, en un duelo parejo entre dos selecciones que vienen sumando de a poco.
Ambos llegan con 4 puntos tras dos fechas y se juegan seguir en carrera dentro de un grupo donde cada resultado pesa. Es de esos partidos directos entre rivales de zona media de tabla, donde un triunfo puede cambiar el panorama rápido.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ucrania viene de dos presentaciones sin perder: empató 0-0 como visitante ante Georgia y antes había ganado 1-0, también fuera de casa, frente a Hungría. Con 4 unidades en 2 partidos, el equipo se ubica en la mitad de la tabla y llega como favorito para este cruce, aunque el funcionamiento todavía no termina de convencer del todo.
Irlanda del Norte tampoco conoce la derrota en lo que va del certamen. Empató sin goles de local ante Hungría y había arrancado con una victoria 1-0 como visitante ante Georgia. Con los mismos puntos que su rival de turno, se mete en un partido donde puede dar un salto en la clasificación si consigue un resultado positivo lejos de su país.
El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte
El historial entre ambos tiene seis antecedentes, con ventaja clara para Ucrania: ganó tres, Irlanda del Norte se quedó con uno y hubo dos empates. En las diferencias de gol también manda el equipo local de este viernes, con 4 tantos a favor contra 3 en contra. El duelo más reciente, en 2021, terminó 1-0 para Ucrania, aunque en el cruce anterior a ese Irlanda del Norte se había impuesto 2-0.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Irlanda del Norte suma 4 puntos en el torneo.