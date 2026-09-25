Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Luxemburgo por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria se mete de lleno en la Liga de Naciones este sábado 26 de septiembre con la obligación de ganarle a Luxemburgo, un rival al que históricamente le sacó una diferencia enorme.

Son tres puntos que pesan en la tabla del grupo y una oportunidad para que el local confirme por qué llega como favorito claro a este cruce.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria no tiene margen para relajarse aunque el historial le sonría: necesita sumar de local para meterse en la pelea del grupo y dejar en claro que puede manejar la presión de jugar ante su gente.

Luxemburgo, por su parte, llega a este partido con la idea de achicar distancias ante un rival al que nunca pudo ganarle. El objetivo pasa por competir de igual a igual y evitar que la localía bulgara termine siendo determinante.

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El historial entre Bulgaria y Luxemburgo

El historial entre ambos es abrumador a favor de Bulgaria: de los 17 enfrentamientos, ganó 14, empató 3 y jamás perdió ante Luxemburgo. La diferencia de gol también habla por sí sola, 40 a 9, y en los últimos diez cruces Luxemburgo ni siquiera pudo quedarse con una victoria. El antecedente más reciente, de noviembre de 2024, terminó 1-0 a favor de los búlgaros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1997 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis