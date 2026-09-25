Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Luxemburgo por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria se mete de lleno en la Liga de Naciones este sábado 26 de septiembre con la obligación de ganarle a Luxemburgo, un rival al que históricamente le sacó una diferencia enorme.
Son tres puntos que pesan en la tabla del grupo y una oportunidad para que el local confirme por qué llega como favorito claro a este cruce.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bulgaria no tiene margen para relajarse aunque el historial le sonría: necesita sumar de local para meterse en la pelea del grupo y dejar en claro que puede manejar la presión de jugar ante su gente.
Luxemburgo, por su parte, llega a este partido con la idea de achicar distancias ante un rival al que nunca pudo ganarle. El objetivo pasa por competir de igual a igual y evitar que la localía bulgara termine siendo determinante.
El historial entre Bulgaria y Luxemburgo
El historial entre ambos es abrumador a favor de Bulgaria: de los 17 enfrentamientos, ganó 14, empató 3 y jamás perdió ante Luxemburgo. La diferencia de gol también habla por sí sola, 40 a 9, y en los últimos diez cruces Luxemburgo ni siquiera pudo quedarse con una victoria. El antecedente más reciente, de noviembre de 2024, terminó 1-0 a favor de los búlgaros.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/1997
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|9
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|10
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.