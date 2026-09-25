Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia parte como favorita este sábado 26 de septiembre, cuando reciba a Estonia por la Liga de Naciones. El historial entre ambos también le sonríe a los locales, aunque en este formato cualquier despiste se paga caro.
Se trata de una nueva fecha de la Liga de Naciones, un torneo donde cada punto pesa para acomodarse en la tabla de grupos. Un buen resultado le sirve a Islandia para reafirmar su condición de candidata en la zona.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega con la etiqueta de favorita y con la obligación de plasmarlo dentro de la cancha. El equipo sabe que jugar de local es una ventaja que no puede desperdiciar si quiere meterse entre los mejores del grupo.
Estonia, por su parte, afronta el duelo como visitante y con la idea de competir de igual a igual. No tiene mucho margen si pretende pelear por algo en la Liga de Naciones, así que necesita sumar donde pueda, aunque sea de a poco.
El historial entre Islandia y Estonia
Los antecedentes entre ambos muestran cierta ventaja para Islandia, que se impuso en tres de los siete cruces disputados, contra un triunfo de Estonia y tres empates. En materia de goles la diferencia es más clara todavía: 10 a favor de Islandia contra apenas 4 de Estonia en todo el historial.
El duelo más reciente, en 2023, terminó igualado 1-1, y el anterior, en 2019, fue un 0-0 sin sobresaltos. La paridad de los últimos encuentros contrasta con las goleadas del pasado, cuando Islandia llegó a ganar por cuatro tantos de diferencia.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|9
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|10
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.