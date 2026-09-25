Eslovenia vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia y Escocia se cruzan el sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium con la historia reciente jugando en contra de los locales.

El duelo forma parte de la Liga de Naciones y sirve para que ambas selecciones midan su nivel ante un rival europeo de peso, más allá de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega a este partido con la intención de hacer valer la localía en el Stozige Stadium, un factor que suele pesar en este tipo de compromisos ante rivales británicos. El equipo sabe que la Liga de Naciones también es una vidriera para acomodarse en el ranking continental y necesita mostrar solidez en su propia casa.

Escocia, por su parte, viaja a Eslovenia con el objetivo de seguir sumando en un torneo que reparte prestigio y también incidencia en el bombo de futuros sorteos. Los escoceses suelen mostrarse competitivos fuera de casa y este antecedente los respalda a la hora de plantear el partido con ambición.

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El historial entre Eslovenia y Escocia

El historial entre ambas selecciones está lejos de ser parejo: en cinco enfrentamientos, Escocia se quedó con dos victorias y Eslovenia no pudo ganar ninguno, con tres empates de por medio. La diferencia de gol también marca una tendencia clara, con 7 tantos convertidos por los escoceses contra apenas 3 de los eslovenos.

El duelo más reciente, en 2017, terminó 2-2 en Eslovenia, mostrando que incluso en la última visita el local no logró quedarse con los tres puntos. Antes de eso, en 2017 también, Escocia se impuso 1-0 y en 2005 goleó 3-0, dos resultados que refuerzan el dominio histórico visitante en este cruce.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.