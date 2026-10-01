Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre y Armenia se cruzan el viernes 2 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones, con ambos buscando su primer triunfo en el torneo.

Ninguno llega con puntaje ideal y el partido sirve para acomodarse en la tabla antes de que la fase avance. No hay margen para seguir regalando puntos en esta instancia.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre todavía no pudo ganar: viene de empatar sin goles de visitante ante Letonia y antes había caído 2-1 ante Montenegro, también fuera de casa. Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo necesita reaccionar antes de que la clasificación se le complique.

Armenia llega con una mezcla de sensaciones. Perdió 3-2 como local frente a Montenegro en su presentación más reciente, pero antes de eso había goleado 2-0 a Letonia también de local. Esos tres puntos lo tienen por ahora mejor posicionado que su rival en esta fecha.

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El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en marzo de 2023, cuando Armenia y Chipre empataron 2-2. No hay una tendencia marcada porque la muestra es muy chica, así que este viernes prácticamente se escribe un nuevo capítulo en la serie.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 2023

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis