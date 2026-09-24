Montenegro vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Actualizado el 24/09/2026 - 16:10hs ART

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Chipre este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Chipre tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro arranca su participación en Liga de Naciones.

Chipre arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Montenegro y Chipre

Montenegro y Chipre se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Montenegro y 3 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis