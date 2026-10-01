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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones

Letonia llega golpeada y necesitada de puntos cuando el viernes 2 de octubre reciba a Montenegro por la Liga de Naciones.

La diferencia en la tabla ya se nota después de dos fechas y ambos equipos saben que un resultado acá puede marcar el resto del grupo.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Letonia arrancó perdiendo 0-2 como visitante ante Armenia y después no pasó del empate sin goles frente a Chipre, de local. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar y hacerlo justamente en su cancha.

Montenegro, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas. Primero superó 2-1 a Chipre de local y luego se impuso 3-2 como visitante ante Armenia, un resultado que deja en claro que el equipo puede jugar de igual manera lejos de su país. Son 6 puntos sobre 6 posibles y la confianza se nota.

El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, pero favorece a Montenegro. Se enfrentaron en 2021: primero ganó 2-1 cuando Letonia hizo de local, y después empataron 0-0. En total Montenegro ganó uno, empataron otro y Letonia todavía no pudo quedarse con ninguno, con una diferencia de goles de 2-1 a su favor.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-02021/2022
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-22021/2022

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.
Redacción Bolavip
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