Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia llega golpeada y necesitada de puntos cuando el viernes 2 de octubre reciba a Montenegro por la Liga de Naciones.

La diferencia en la tabla ya se nota después de dos fechas y ambos equipos saben que un resultado acá puede marcar el resto del grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Letonia arrancó perdiendo 0-2 como visitante ante Armenia y después no pasó del empate sin goles frente a Chipre, de local. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar y hacerlo justamente en su cancha.

Montenegro, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas. Primero superó 2-1 a Chipre de local y luego se impuso 3-2 como visitante ante Armenia, un resultado que deja en claro que el equipo puede jugar de igual manera lejos de su país. Son 6 puntos sobre 6 posibles y la confianza se nota.

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El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, pero favorece a Montenegro. Se enfrentaron en 2021: primero ganó 2-1 cuando Letonia hizo de local, y después empataron 0-0. En total Montenegro ganó uno, empataron otro y Letonia todavía no pudo quedarse con ninguno, con una diferencia de goles de 2-1 a su favor.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 2021/2022 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 2021/2022

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis