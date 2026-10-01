Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia llega golpeada y necesitada de puntos cuando el viernes 2 de octubre reciba a Montenegro por la Liga de Naciones.
La diferencia en la tabla ya se nota después de dos fechas y ambos equipos saben que un resultado acá puede marcar el resto del grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Letonia arrancó perdiendo 0-2 como visitante ante Armenia y después no pasó del empate sin goles frente a Chipre, de local. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reaccionar y hacerlo justamente en su cancha.
Montenegro, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas. Primero superó 2-1 a Chipre de local y luego se impuso 3-2 como visitante ante Armenia, un resultado que deja en claro que el equipo puede jugar de igual manera lejos de su país. Son 6 puntos sobre 6 posibles y la confianza se nota.
El historial entre Letonia y Montenegro
El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, pero favorece a Montenegro. Se enfrentaron en 2021: primero ganó 2-1 cuando Letonia hizo de local, y después empataron 0-0. En total Montenegro ganó uno, empataron otro y Letonia todavía no pudo quedarse con ninguno, con una diferencia de goles de 2-1 a su favor.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2021
|Montenegro vs. Letonia
|0-0
|2021/2022
|24/03/2021
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|2021/2022
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.