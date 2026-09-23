Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Uno de los clásicos más parejos de Europa vuelve a ponerse en escena este jueves 24 de septiembre, cuando Países Bajos y Alemania abran su participación en la Liga de Naciones. No hace falta motivarlos de más: cada vez que se cruzan, el partido se explica solo.

Arranca la fase de grupos y ninguno quiere empezar regalando puntos. Es apenas la primera fecha, pero entre estos dos un arranque flojo pesa distinto que para cualquier otro rival.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con la vara alta después de años de procesos que lo devolvieron a pelear entre los mejores de Europa. El equipo neerlandés sabe que este tipo de duelos son los que sirven de termómetro real, más allá del resultado puntual de la fecha inaugural.

Alemania, por su parte, se mete en la Liga de Naciones con la necesidad de mostrar una identidad clara. La selección alemana entiende que medirse con Países Bajos en el arranque del certamen es la mejor forma de saber en qué nivel está parada de cara a lo que viene.

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El historial entre Países Bajos y Alemania

El historial entre ambos está cargado de historia y bastante parejo: 48 enfrentamientos, con ventaja para Alemania por 18 victorias contra 12 de Países Bajos y 18 empates, una cifra que habla por sí sola de lo cerrado que suele ser este cruce. En goles también manda Alemania, 90 contra 79, aunque la diferencia no es abismal.

Los últimos encuentros confirman la paridad: en los diez más recientes hubo de todo, desde el 1-0 de octubre pasado a favor de Alemania hasta aquel 3-0 categórico de Países Bajos en 2018. El empate 2-2 de septiembre del año pasado fue apenas un anticipo de lo que puede volver a pasar.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies 13/06/2012 Países Bajos vs. Alemania 1-2 UEFA European Championship

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Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis