Una de las figuras de España en el Mundial contó cómo es su relación con Lamine Yamal: “Polos opuestos”

La Selección de España fue la mejor del último Mundial y su consagración fue más que justa. Luego de una primera fase sin brillo, los de Luis de la Fuente sacaron a relucir su jerarquía en el tramo final del certamen, especialmente en la semifinal ante Francia y en la final contra Argentina. Una de las figuras del combinado europeo fue Mikel Oyarzabal, que marcó cinco tantos en los ocho encuentros de la competición.

En diálogo con Radio Marca, el atacante de Real Sociedad fue consultado por Lamine Yamal y dijo: “A la vista está que somos completamente distintos y que somos quizás polos opuestos, pero nos llevamos muy bien y creo que muchas veces los polos opuestos se atraen”.

Mac Allister y Oyarzabal en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty).

“Le voy a intentar ayudar en lo que pueda. En poco le voy a poder ayudar en lo que es el campo, en lo que es jugar al fútbol, porque eso no le voy a poder decir mucho”, agregó el delantero de 29 años que se desempeña en Real Sociedad, siendo este el único club de su carrera hasta el momento.

Por otro lado, Oyarzabal destacó la importancia de su figura pese a ser un jugador muy joven: “Lo que genera en el rival, lo que genera en los compañeros también, saber que siempre está ahí, eso hace mucho en el fútbol y creo que no se da quizás tanta importancia“.

Lamine Yamal en la semifinal ante Francia. (Foto: Getty).

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Elogios para Luis de la Fuente

Al ser consultado por el entrenador de la Selección de España, Oyarzabal afirmó: “Se lo ha ganado también y me alegro inmensamente por él. Creo que tanto Luis como su equipo se han ganado el derecho a tener el contrato que han tenido, a lo que hayan llegado al acuerdo y nosotros estamos felices porque hemos demostrado con él que somos capaces y queremos seguir en esta línea”.

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