Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia y Grecia abren su camino en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la ilusión de arrancar el certamen con el pie derecho.

Es la primera fecha del torneo y todavía no hay presión de tabla, pero ganar de entrada siempre pesa para tomar impulso en la fase de grupos.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia llega a este debut con la idea de hacer valer su localía desde el primer minuto. El equipo balcánico suele plantarse fuerte en estos cruces continentales y sabe que un buen arranque le puede simplificar el resto de la fase de grupos.

El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambas selecciones es breve pero parejo: se enfrentaron solo dos veces y cada una se llevó una victoria. Serbia ganó 2-0 en 2014 como visitante en Grecia, mientras que los griegos habían festejado 1-0 en 2010 también fuera de casa. En total, Serbia anotó dos goles y Grecia uno en esos dos partidos.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Serbia todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Grecia todavía no suma en el torneo.