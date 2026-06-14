Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde con Japón por el Mundial 2026

En Dallas, europeos y asiáticos se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo.

Este domingo 14 de junio, desde las 17:00 horas de la República Argentina, Países Bajos y Japón se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Otro duelo realmente interesante.

En Dallas, Arlington, europeos y asiáticos miden fuerzas con el objetivo en común de hacerse con tres puntos sumamente importantes para acomodarse rápido en el Grupo F de la Copa del Mundo y dar un paso trascendental pensando en los 16avos de final.

Cabe destacar que el combinado neerlandés arriba a este compromiso después de lo que fue su eliminación en cuartos de final, ante Argentina, en el Mundial de Qatar. Por su parte, en dicho certamen, Japón logró llegar hasta octavos de final, perdiendo por penales contra Croacia.

Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde contra Japón por el Mundial 2026

Si Países Bajos gana: un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará como primero del grupo a la espera del encuentro entre Suecia y Túnez.

un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará como primero del grupo a la espera del encuentro entre Suecia y Túnez. Si Países Bajos empata: una potencial igualdad entre neerlandeses y japoneses los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno.

una potencial igualdad entre neerlandeses y japoneses los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno. Si Países Bajos pierde: si Japón es quien se lleva la victoria, Países Bajos complicará su inicio en el certamen y quedará en la obligación de recuperarse inmediatamente para seguir con chances.

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

El fixture del Mundial 2026