Mateu Lahoz y su confesión sobre el Argentina vs. Países Bajos de Qatar: ”Empezaron a tratarme mal”

El árbitro español contó cómo le afectó aquel polémico partido que protagonizaron Argentina y Países Bajos por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022.

Mateu Lahoz fue uno de los protagonistas principales de aquel legendario partido en el que la Selección Argentina venció a Países Bajos en los penales. El árbitro español, en medio de las tensiones entre los jugadores de ambos seleccionados dentro y fuera del campo de juego del Estadio Lusail, sancionó con 17 tarjetas amarillas y una roja, convirtiéndose así en uno de los encuentros con más apercebimientos de la historia de la competencia.

Por semejante desmadre, el propio Lionel Messi lo criticó en los micrófonos de la transmisión oficial una vez culminado el encuentro, especialmente por los 11 minutos que añadió el colegiado una vez cumplidos los 90, lapso en el que los dirigidos por Louis van Gaal obtuvieron el agónico empate 2 a 2 mediante Wout Weghorst.

“No pueden poner un árbitro así en esta instancia”, lanzó la Pulga, después del recordado ”¿qué mirás? Bobo” que le lanzó al autor de los dos goles de la igualdad para Países Bajos. Esa declaración, que en su momento pareció ser un mero descargo del 10 del combinado albiceleste, terminó teniendo una repercusión mucho mayor.

Así lo contó el propio Mateu Lahoz en la conversación que mantuvo en el pódcast ‘Vaya Vaina’. “Si me lo hubiera dicho antes, habría tenido margen de mejora, pero en ese momento ya no lo tenía”, comentó, con gran pesar y lejos de toda ironía, el ya exárbitro oriundo de Valencia.

Lionel Messi, uno de los amonestados por Mateu Lahoz en aquel Argentina vs. Países Bajos. Getty Images.

Es que en otra ocasión contó que tras el Mundial no estaba pasando un buen momento personal. De hecho, en la misma nota, reveló cómo sufrió en el Derbi Catalán que se disputó en aquel diciembre del 2022. ”Fue el peor partido de mi vida. Los jugadores empezaron a tratarme mal. Me decían: ‘Menudo Mundial has hecho”’.

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Los jugadores sancionados por Mateu Lahoz en el Argentina vs. Países Bajos

De Argentina

Marcos Acuña (Se perdió la semifinal contra Croacia por acumulación)

(Se perdió la semifinal contra Croacia por acumulación) Gonzalo Montiel (También se perdió la semifinal por acumulación)

(También se perdió la semifinal por acumulación) Cristian “Cuti” Romero

Lisandro Martínez

Leandro Paredes

Nicolás Otamendi

Lionel Messi

Germán Pezzella

Lionel Scaloni

Walter Samuel

Países Bajos

Jurriën Timber

Wout Weghorst (Amonestado estando en el banco de suplentes, antes de entrar y meter los dos goles)

(Amonestado estando en el banco de suplentes, antes de entrar y meter los dos goles) Memphis Depay

Steven Berghuis

Steven Bergwijn

Denzel Dumfries (Vio dos amarillas durante los penales, por lo que terminó expulsado)

(Vio dos amarillas durante los penales, por lo que terminó expulsado) Noa Lang

Daley Blind

En síntesis

Mateu Lahoz sancionó 17 tarjetas amarillas en el Argentina contra Países Bajos de Qatar.

sancionó en el Argentina contra Países Bajos de Qatar. El árbitro español añadió 11 minutos de tiempo extra en los cuartos de final.

en los cuartos de final. Lionel Messi criticó públicamente la designación del colegiado tras finalizar el encuentro mundialista.