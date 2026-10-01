En el segundo partido de Gallardo como DT, Ecuador perdió por penales con Japón

La Trí igualó sin goles en los 90 minutos reglamentarios y cayó 5 a 4 en la tanda de penales.

En el Nissan Stadium, en la segunda presentación de Marcelo Gallardo como entrenador, la Selección de Ecuador empató sin goles en un amistoso con la Selección de Japón, y luego perdió 5 a 4 en la tanda de penales, por lo que se quedó sin chances de jugar la final de la Copa Kirin que está disputando en Asia.

Con dos cambios respecto al equipo que cayó por goleada en el duelo ante Corea del Sur, la Tri salió en búsqueda de quedarse con la victoria en suelo japonés y así jugar la final de este torneo amistoso, en el que ya esperaba Nueva Zelanda que eliminó a Panamá por penales.

Al igualar sin goles a lo largo de los 90 minutos de juego, en los que Gallardo probó distintas variantes y realizó los siete cambios permitidos, el ganador se definió en la tanda desde el punto de penal, en donde los ejecutantes japoneses tuvieron el 100% de efectividad al marcar sus cinco remates.

⚠️🇯🇵🇪🇨 JAPÓN LE GANÓ HOY POR PENALES A LA ECUADOR DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/wbYxmPt75i — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2026

Por el lado de Ecuador, el único en fallar fue Denil Castillo, el volante que ingresó en el segundo tiempo, ya que el arquero Zion Suzuki se quedó con el disparo en el tercer penal de la tanda, y así le dio la ventaja a su equipo, que la mantuvo a lo largo de la tanda.

De esta manera, el próximo lunes 5 de octubre, el combinado dirigido por Marcelo Gallardo finalizará su giraasiática al enfrentarse por el tercer y cuarto puesto de la Copa Kirin ante la Selección de Panamá, que perdió por penales con Nueva Zelanda tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Publicidad

La formación de Ecuador

La Trí formó con: Hernán Galíndez; Alan Franco, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; John Mercado, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo; Keny Arroyo y John Yeboah.

Ingresaron: Juan Riquelme Angulo, Jordy Caicedo, Denil Castillo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento, Félix Torres y Anthony Valencia.

Datos clave

Ecuador cayó 5-4 por penales ante Japón en la segunda presentación de Marcelo Gallardo.

cayó 5-4 por penales ante Japón en la segunda presentación de Marcelo Gallardo. El volante Denil Castillo erró el único penal de la tanda atajado por Zion Suzuki.

erró el único penal de la tanda atajado por Zion Suzuki. La Selección de Ecuador jugará por el tercer puesto de la Copa Kirin ante Panamá.