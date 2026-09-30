Irlanda vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda se mide con Austria el jueves 1 de octubre en un cruce de la Liga de Naciones que promete goles de los dos lados.

Los locales buscan escalar posiciones tras un arranque irregular, mientras que Austria quiere confirmar que es candidata a pelear arriba en su grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega con sensaciones encontradas: después de caer 1-0 ante Kosovo como visitante, reaccionó con una goleada 3-0 sobre Israel, también lejos de casa. Esa victoria le dio aire y la dejó en el puesto 19 de 54 con 3 puntos en dos presentaciones, aunque todavía necesita mostrar regularidad para meterse en la pelea del grupo.

Austria, en cambio, no perdió pisada. Viene de dos triunfos consecutivos por 3-1, primero ante Israel y después ante Kosovo, siempre jugando de local. Esa efectividad la tiene cuarta con 6 puntos de 6 posibles y la confirma como una de las candidatas fuertes de la zona, con un funcionamiento que combina solidez defensiva y puntería arriba.

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El historial entre Irlanda y Austria

El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una clara ventaja para los austríacos, que ganaron cinco veces por dos triunfos de Irlanda y tres empates. La diferencia de gol también favorece a Austria, que marcó 22 goles contra los 10 que anotó Irlanda en todos estos cruces.

El más reciente fue en 2017, cuando Irlanda y Austria empataron 1-1, y antes de eso Irlanda se había impuesto 1-0 en 2016. Son enfrentamientos parejos en los últimos años, aunque la historia completa se inclina hacia el lado austríaco.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 24/09/1963 Austria vs. Irlanda 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Irlanda suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Austria suma 6 puntos tras vencer a Kosovo y Israel.