Irlanda vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Irlanda se mide con Austria el jueves 1 de octubre en un cruce de la Liga de Naciones que promete goles de los dos lados.
Los locales buscan escalar posiciones tras un arranque irregular, mientras que Austria quiere confirmar que es candidata a pelear arriba en su grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
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La actualidad de ambos equipos
Irlanda llega con sensaciones encontradas: después de caer 1-0 ante Kosovo como visitante, reaccionó con una goleada 3-0 sobre Israel, también lejos de casa. Esa victoria le dio aire y la dejó en el puesto 19 de 54 con 3 puntos en dos presentaciones, aunque todavía necesita mostrar regularidad para meterse en la pelea del grupo.
Austria, en cambio, no perdió pisada. Viene de dos triunfos consecutivos por 3-1, primero ante Israel y después ante Kosovo, siempre jugando de local. Esa efectividad la tiene cuarta con 6 puntos de 6 posibles y la confirma como una de las candidatas fuertes de la zona, con un funcionamiento que combina solidez defensiva y puntería arriba.
El historial entre Irlanda y Austria
El historial entre ambos tiene diez antecedentes y una clara ventaja para los austríacos, que ganaron cinco veces por dos triunfos de Irlanda y tres empates. La diferencia de gol también favorece a Austria, que marcó 22 goles contra los 10 que anotó Irlanda en todos estos cruces.
El más reciente fue en 2017, cuando Irlanda y Austria empataron 1-1, y antes de eso Irlanda se había impuesto 1-0 en 2016. Son enfrentamientos parejos en los últimos años, aunque la historia completa se inclina hacia el lado austríaco.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/09/1963
|Austria vs. Irlanda
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Israel vs. Kosovo — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 6 puntos tras vencer a Kosovo y Israel.