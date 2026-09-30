A qué hora juega hoy Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

La Selección Argentina inicia este miércoles un nuevo ciclo luego de su segundo puesto en el Mundial 2026 y con el retiro confirmado de Lionel Messi a nivel internacional. En este contexto, los dirigidos con Lionel Scaloni afrontan tres amistosos en esta Fecha FIFA y Bolivia es el primer rival.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, y con aforo reducido, la Albiceleste choca en un amistoso internacional ante el combinado sudamericano, este miércoles desde las 21, con transmisión de TyC Sports, DSports y Telefe.

Las posibles formaciones

Argentina: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz y Lucas Chávez. DT: Oscar Villegas.

Cuándo es la despedida de Lionel Messi

Para cerrar su etapa como jugador de la Selección Argentina, Lionel Messi fue convocado para el último amistoso de esta Fecha FIFA. Será el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. En el medio, el sábado 3, la Albiceleste chocará ante Burkina Faso, también en la casa de River Plate.

Datos clave

Argentina vs. Bolivia juegan este miércoles a las 21:00 hs en el Estadio Kempes.

juegan este miércoles a las 21:00 hs en el Estadio Kempes. Lionel Messi jugará su partido de despedida con Argentina el 6 de octubre.

jugará su partido de despedida con Argentina el 6 de octubre. TyC Sports, DSports y Telefe transmitirán el amistoso en vivo a las 21:00 hs.