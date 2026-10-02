Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia llega como favorito al duelo del sábado 3 de octubre ante Bulgaria, con la chance de escalar en la tabla de la Liga de Naciones.

Islandia quiere aprovechar el envión anímico y sumar de local, mientras Bulgaria necesita un resultado que lo saque del fondo de las posiciones.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con confianza después de golear 3-0 como visitante a Luxemburgo, tras un empate 1-1 en su casa ante Estonia. Con 4 puntos en dos presentaciones, se ubica 13° entre 54 equipos y busca ahora reafirmar esa levantada ante su gente.

Bulgaria, en cambio, todavía no conoce la victoria en el torneo. Empató sin goles de local ante Estonia y antes había caído 1-2, también como local, frente a Luxemburgo. Con un solo punto, aparece 37° y necesita un golpe de efecto para no quedar cada vez más lejos de la pelea.

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El historial entre Islandia y Bulgaria

El historial entre ambos favorece claramente a Bulgaria, que ganó tres de los cuatro enfrentamientos disputados, con un empate de por medio y ninguna victoria para Islandia. En lo que respecta a los goles, también manda Bulgaria, que marcó 9 contra los 5 de su rival. El antecedente más reciente data de 2005, cuando Bulgaria se impuso 3-2.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis