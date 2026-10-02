Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia llega como favorito al duelo del sábado 3 de octubre ante Bulgaria, con la chance de escalar en la tabla de la Liga de Naciones.
Islandia quiere aprovechar el envión anímico y sumar de local, mientras Bulgaria necesita un resultado que lo saque del fondo de las posiciones.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega con confianza después de golear 3-0 como visitante a Luxemburgo, tras un empate 1-1 en su casa ante Estonia. Con 4 puntos en dos presentaciones, se ubica 13° entre 54 equipos y busca ahora reafirmar esa levantada ante su gente.
Bulgaria, en cambio, todavía no conoce la victoria en el torneo. Empató sin goles de local ante Estonia y antes había caído 1-2, también como local, frente a Luxemburgo. Con un solo punto, aparece 37° y necesita un golpe de efecto para no quedar cada vez más lejos de la pelea.
El historial entre Islandia y Bulgaria
El historial entre ambos favorece claramente a Bulgaria, que ganó tres de los cuatro enfrentamientos disputados, con un empate de por medio y ninguna victoria para Islandia. En lo que respecta a los goles, también manda Bulgaria, que marcó 9 contra los 5 de su rival. El antecedente más reciente data de 2005, cuando Bulgaria se impuso 3-2.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 4 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.