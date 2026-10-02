Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croacia recibe el sábado 3 de octubre a una Inglaterra que llega golpeada por la derrota reciente pero que no quiere quedar descolgada en la Liga de Naciones.

Ambos equipos llegan con 3 puntos tras dos fechas, así que el que gane se mete de lleno en la pelea del grupo. Es además una revancha directa de la última vez que se cruzaron, hace apenas unos meses.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada: cayó 1-4 como visitante ante España en la fecha pasada, un tropiezo que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido frente a República Checa. Esa irregularidad la dejó en la mitad baja de la tabla general de la Liga de Naciones y necesita un resultado que la reacomode.

Inglaterra, en cambio, llega con el envión de un 2-0 como visitante ante República Checa, aunque antes había perdido 3-2 como local frente a España. El equipo de Gareth… no, mejor sin nombres: la selección inglesa sabe que un triunfo en Croacia la deja mejor posicionada que a su rival en la lucha por el grupo.

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El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos tiene a Inglaterra como clara dominadora: de los 12 enfrentamientos ganó 7, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. En materia de goles la diferencia también es amplia, 26 para los ingleses contra 15 de los croatas. El antecedente más reciente, de junio de 2026, terminó 4-2 a favor de Inglaterra.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/06/2026 Inglaterra vs. Croacia 4-2 FIFA World Cup 13/06/2021 Inglaterra vs. Croacia 1-0 UEFA European Championship 18/11/2018 Inglaterra vs. Croacia 2-1 UEFA Nations League 12/10/2018 Croacia vs. Inglaterra 0-0 UEFA Nations League 11/07/2018 Croacia vs. Inglaterra 2-1 FIFA World Cup 09/09/2009 Inglaterra vs. Croacia 5-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Croacia vs. Inglaterra 1-4 UEFA World Cup Qualifiers 21/11/2007 Inglaterra vs. Croacia 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Croacia vs. Inglaterra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 21/06/2004 Croacia vs. Inglaterra 2-4 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis