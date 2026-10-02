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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Croacia recibe el sábado 3 de octubre a una Inglaterra que llega golpeada por la derrota reciente pero que no quiere quedar descolgada en la Liga de Naciones.

Ambos equipos llegan con 3 puntos tras dos fechas, así que el que gane se mete de lleno en la pelea del grupo. Es además una revancha directa de la última vez que se cruzaron, hace apenas unos meses.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada: cayó 1-4 como visitante ante España en la fecha pasada, un tropiezo que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido frente a República Checa. Esa irregularidad la dejó en la mitad baja de la tabla general de la Liga de Naciones y necesita un resultado que la reacomode.

Inglaterra, en cambio, llega con el envión de un 2-0 como visitante ante República Checa, aunque antes había perdido 3-2 como local frente a España. El equipo de Gareth… no, mejor sin nombres: la selección inglesa sabe que un triunfo en Croacia la deja mejor posicionada que a su rival en la lucha por el grupo.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos tiene a Inglaterra como clara dominadora: de los 12 enfrentamientos ganó 7, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. En materia de goles la diferencia también es amplia, 26 para los ingleses contra 15 de los croatas. El antecedente más reciente, de junio de 2026, terminó 4-2 a favor de Inglaterra.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers
21/06/2004Croacia vs. Inglaterra2-4UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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