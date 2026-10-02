El Pincha fue a la carga por el marcador central pensando en el tramo final de la Copa Libertadores, pero desde la Academia no aceptaron que salga.

Desde que Estudiantes superó a Corinthians sabía que tenía la posibilidad de ir a buscar refuerzos para afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. Conmebol permite realizar cambios en la lista antes del inicio de esta instancia y el Pincha consideró ir a la carga por Marcos Rojo, ya que González Pirez y Palacios no podrán jugar la ida por estar suspendidos.

El Pincha esperó el desenlace del duelo entre Racing y Boca por Copa Argentina para avanzar por el marcador central. Tras la caída de la Academia, los de La Plata dialogaron con Rojo y llegaron rápidamente a un acuerdo, pero el problema siempre radicó en Racing, que desde un principio se negó.

Con el correr de los días, tanto Saja como Feldman entendieron que lo mejor era aceptar la propuesta de Estudiantes -de 1.3 millones de dólares en caso de cumplirse algunos objetivos- y que Marcos Rojo deje el club ahora -recibiendo dinero- y no en diciembre cuando quede libre y se vaya sin dejarle nada al club, pero fue Diego Milito quien se mostró inflexible y se negó rotundamente a la salida del marcador central.

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

Rojo no se entrenó

Desde que comenzaron las negociaciones formales entre Estudiantes y Racing, Marcos Rojo tomó la decisión de no concurrir a los entrenamientos. En su primera falta se habló de una lesión -un edema óseo- pero luego quedó claro que fue una maniobra del central para marcar la cancha e indicar que quiere irse ahora mismo.

Una discusión entre Rojo y Milito

Marcos Rojo conversó con Diego Milito con el fin de lograr una salida para poder jugar la Copa Libertadores con Estudiantes, pero el presidente le manifestó que no lo iba a dejar salir. Eso generó una discusión acalorada entre los protagonistas.

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Así y todo se siguió negociando y el propio Saja quedó convencido de dejarlo ir, pero el máximo mandatario continuó con su postura y todo indica que se quedará en la Academia hasta diciembre, cuando se marche con el pase en su poder luego de un año y medio en el club.

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