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Diego Milito bajó el pulgar y se cae la llegada de Marcos Rojo a Estudiantes

El Pincha fue a la carga por el marcador central pensando en el tramo final de la Copa Libertadores, pero desde la Academia no aceptaron que salga.

Diego Milito
© GettyDiego Milito

Desde que Estudiantes superó a Corinthians sabía que tenía la posibilidad de ir a buscar refuerzos para afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. Conmebol permite realizar cambios en la lista antes del inicio de esta instancia y el Pincha consideró ir a la carga por Marcos Rojo, ya que González Pirez y Palacios no podrán jugar la ida por estar suspendidos.

El Pincha esperó el desenlace del duelo entre Racing y Boca por Copa Argentina para avanzar por el marcador central. Tras la caída de la Academia, los de La Plata dialogaron con Rojo y llegaron rápidamente a un acuerdo, pero el problema siempre radicó en Racing, que desde un principio se negó.

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Con el correr de los días, tanto Saja como Feldman entendieron que lo mejor era aceptar la propuesta de Estudiantes -de 1.3 millones de dólares en caso de cumplirse algunos objetivos- y que Marcos Rojo deje el club ahora -recibiendo dinero- y no en diciembre cuando quede libre y se vaya sin dejarle nada al club, pero fue Diego Milito quien se mostró inflexible y se negó rotundamente a la salida del marcador central.

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

Rojo no se entrenó

Desde que comenzaron las negociaciones formales entre Estudiantes y Racing, Marcos Rojo tomó la decisión de no concurrir a los entrenamientos. En su primera falta se habló de una lesión -un edema óseo- pero luego quedó claro que fue una maniobra del central para marcar la cancha e indicar que quiere irse ahora mismo.

Una discusión entre Rojo y Milito

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Marcos Rojo conversó con Diego Milito con el fin de lograr una salida para poder jugar la Copa Libertadores con Estudiantes, pero el presidente le manifestó que no lo iba a dejar salir. Eso generó una discusión acalorada entre los protagonistas.

Así y todo se siguió negociando y el propio Saja quedó convencido de dejarlo ir, pero el máximo mandatario continuó con su postura y todo indica que se quedará en la Academia hasta diciembre, cuando se marche con el pase en su poder luego de un año y medio en el club.

DATOS CLAVE

  • Estudiantes buscó fichar a Marcos Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores.
  • Diego Milito rechazó rotundamente la salida inmediata de Marcos Rojo hacia Estudiantes de La Plata.
  • Marcos Rojo se ausentó de los entrenamientos para forzar su desvinculación anticipada de Racing.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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