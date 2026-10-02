Manchester City presentó su apelación contra la Premier League: “El club es inocente”

Manchester City vive días delicados luego de haber sido declarado culpable en 114 cargos financieros por presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018. Las investigaciones, que comenzaron hace cuatro años, llegaron a su fin y una comisión independiente sentenció que la institución ciudadana rompió las reglas.
Sin embargo, Manchester City no se quedó de brazos cruzados y este viernes 2 de octubre emitió un comunicado de prensa confirmando la presentación de la apelación contra la Comisión de la Premier League. En el mismo, el club asegura ser inocente y asegura tener “pruebas irrefutables” que respaldan su postura.
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El comunicado de Manchester City
El Manchester City Football Club confirma que a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, el Club presentó su recurso de apelación exhaustivo contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League.
La postura firme del Club es que, por múltiples razones, la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura.
El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso.
Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos.
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¿A qué sanciones se pueden enfrentar Enzo Fernández y Manchester City?
- Multa económica: es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial.
- Deducción de puntos: puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos.
- Quita de títulos: existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas.
- Expulsión de la liga o descenso: es la sanción más temida, también amparada por la reglamentación y la que genera más preocupación en el club de Mánchester.