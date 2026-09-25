River hoy: indignación con AFA, la emoción de Buonanotte y el ex que quedó detenido

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 25 de septiembre de 2025. La postura del club ante el pedido de la AFA de ceder gratis el Monumental para la despedida de Messi, la emoción de Diego Buonanotte al recordar su paso por Núñez, la detención de Ezequiel Cirigliano y se viene un amistoso ante Vélez en el predio de Ezeiza.

Enojo de River con la AFA

Hace años que la relación entre River y la AFA es tensa. En la actualidad, ese vínculo se encuentra en un momento crítico, especialmente luego de lo que sucedió en la última semana, cuando desde el Millonario decidieron volver a las reuniones del Comité Ejecutivo con una serie de propuestas que prácticamente no fueron consideradas.

Desde River propusieron que se reorganice la cantidad de equipos en la Primera División, que haya una revisión sobre el arbitraje y que no se puedan cambiar las reglas del juego en plena competición, entre otras cosas. Pero ese documento, que fue llevado por Ignacio Villarroel, no cayó nada bien y hubo tensión.

Varios de los dirigentes más alineados a Claudio Tapia salieron a cruzar al representante de River en el Comité Ejecutivo y todo indica que el documento que se presentó desde Núñez ni siquiera será considerado. En esa misma reunión, desde la AFA hicieron una propuesta que no cayó nada bien: no cobrar el alquiler del Estadio Monumental para la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia -en Córdoba- y a Burkina Faso y Benín en el Estadio Monumental y allí será la última función de Lionel Andrés Messi con la casaca de la Albiceleste. Desde la AFA invitaron a River a no cobrar el alquiler del estadio, que ronda lo 500 mil dólares, y que esa cantidad se done a una entidad benéfica.

Según informó Olé, esta propuesta de la AFA no fue vista con buenos ojos en River y no precisamente por la cuestión de donar dinero a una entidad benéfica, sino porque sienten que fue una jugada de Tapia para exponer a los de Núñez utilizando a Lionel Andrés Messi.

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Stefano Di Carlo. (Foto: @stefanodcdc).

La emoción de Buonanotte

Pocos jugadores en la historia reciente de River despertaron tanta expectativa como lo hizo Diego Buonanotte, un futbolista exquisito del estilo histórico del club de Núñez. Su debut en Primera fue en 2006 y allí logró enamorar a los fanáticos con sus gambetas, su pegada y toda la calidad propia de un crack. El punto más alto de su ciclo en Núñez fue la conquista del Clausura 2008, donde conformó un tridente ofensivo -junto a Ortega y Falcao- difícil de olvidar.

En diálogo con el streaming de La Página Millonaria, Diego Buonanotte habló de su sentimiento por River: “Tengo un amor enorme por ese club y por su gente. Me críe en River, dormí y comí allí. Cada vez que hablo de River se me llenan los ojos de lágrimas. Veo todos los partidos con mis hijos y tengo la cuenta pendiente de llevarlos al Monumental pero como padre, no como jugador, y mostrarles todos los lugares en los que estuve“.

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Diego Buonanotte ante Boca en 2007. (Foto: Imago).

Cirigliano, detenido

Ezequiel Cirigliano sumó el pasado jueves un nuevo episodio con la policía y se encuentra nuevamente detenido. El exfutbolista de River Plate había estado preso durante más de dos meses en 2022 y ahora se enfrenta a un nuevo proceso judicial.

BOLAVIP pudo saber a través de su familia que Cirigliano habría sufrido un brote al regresar de su trabajo y que esto desató un confuso episodio que derivó en la detención del exvolante del Millonario.

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Cirigliano le habría robado el arma reglamentaria a un policía que vigilaba en una garita para luego irse a su casa. A raíz de esto, policías lo siguieron hasta su domicilio, en Tres de Febrero, donde se produjo la detención.

Este viernes, Ezequiel Cirigliano fue trasladado a la Comisaría Primera de Caseros a la espera de saber si le unifican esta causa con la anterior y queda detenido o bien si lo ingresan a un centro de salud mental por los problemas psiquiátricos que atraviesa hace tiempo.

Ezequiel Cirigliano, ex jugador de River.

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Amistoso ante Vélez

Para no perder ritmo futbolístico durante el parate de dos semanas, River jugará un partido amistoso frente a Vélez, el próximo sábado en el predio de Ezeiza. El mismo será a puertas cerradas, por lo que no contará con la presencia de hinchas locales.

Según pudo saber Bolavip, el mismo no tiene nada que ver con el amistoso que arreglaron las dos instituciones semanas atrás, cuando el Millonario incorporó a Tobías Andrada. El mismo podría darse más adelante, en otro tipo de contexto.

DATOS CLAVE

River Plate rechazó el pedido de la AFA para ceder gratis el Estadio Monumental.

rechazó el pedido de la AFA para ceder gratis el Estadio Monumental. Diego Buonanotte se emocionó al recordar con nostalgia su glorioso paso por River Plate.

se emocionó al recordar con nostalgia su glorioso paso por River Plate. Ezequiel Cirigliano fue detenido y se confirmó un amistoso frente a Vélez Sarsfield.