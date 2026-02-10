Pablo Lavallén le mostró un error al árbitro con su teléfono, lo expulsaron y explotó: “Me cansé de que me roben”

En la derrota de Marathon por 1 a 0 frente a Real España en uno de los clásicos de la Liga de Honduras, el entrenador argentino Pablo Lavallén vivió una situación particular, por la que fue expulsado por el árbitro y luego explotó en conferencia de prensa contra las autoridades.

Es que, el DT con pasado en Sarmiento de Junín y Colón de Santa Fe se quejó por un gol que le anularon mal a uno de sus futbolistas, así como también por un penal sancionado al rival, en el que hubo un claro offside previo y por eso mostró su enojo en conferencia de prensa.

Además, luego del fin del encuentro se metió al campo de juego, en donde le mostró al árbitro una captura de pantalla para demostrar que se habían equivocado y el colegiado lo expulsó, por lo que generó aún más su bronca que lo llevó a explotar en conferencia de prensa.

“Basta, basta. Me cansé de que me roben en la final, de que me roben en el partido anterior con Real España. Basta señores. Señores de la Comisión de árbitros, señores de la liga, basta. Mejoren el fútbol hondureño. Me van a dar 10 fechas, 10 fechas. ¿Saben por qué?, porque les digo la verdad, la verdad y la verdad no duele, pero sí incomoda”, inició en su descargo.

“Basta de ser cómplices muchachos, porque si ninguno dice nada es cómplice. Hacen lo que quieren, entonces basta, por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre, esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya al Mundial, esta gente es la que hay que remover porque es incapaz, o peor, es premeditada o parcial. Entonces basta”, cerró.

Cabe destacar que en el fútbol de Honduras todavía no está implementado el uso del VAR y es por eso que los fallos polémicos en contra de su equipo provocaron su enojo, ya que no solo perdió el clásico sino que se quedó sin la oportunidad de quedar como puntero en la liga.

