Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Pablo Lavallén le mostró un error al árbitro con su teléfono, lo expulsaron y explotó: “Me cansé de que me roben”

El entrenador argentino mostró su enojo luego de la polémica derrota de su equipo en el clásico ante Real España.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Pablo Lavallén, entrenador argentino.
© GettyPablo Lavallén, entrenador argentino.

En la derrota de Marathon por 1 a 0 frente a Real España en uno de los clásicos de la Liga de Honduras, el entrenador argentino Pablo Lavallén vivió una situación particular, por la que fue expulsado por el árbitro y luego explotó en conferencia de prensa contra las autoridades. 

Es que, el DT con pasado en Sarmiento de Junín y Colón de Santa Fe se quejó por un gol que le anularon mal a uno de sus futbolistas, así como también por un penal sancionado al rival, en el que hubo un claro offside previo y por eso mostró su enojo en conferencia de prensa.

Además, luego del fin del encuentro se metió al campo de juego, en donde le mostró al árbitro una captura de pantalla para demostrar que se habían equivocado y el colegiado lo expulsó, por lo que generó aún más su bronca que lo llevó a explotar en conferencia de prensa. 

Basta, basta. Me cansé de que me roben en la final, de que me roben en el partido anterior con Real España. Basta señores. Señores de la Comisión de árbitros, señores de la liga, basta. Mejoren el fútbol hondureño. Me van a dar 10 fechas, 10 fechas. ¿Saben por qué?, porque les digo la verdad, la verdad y la verdad no duele, pero sí incomoda”, inició en su descargo.

Basta de ser cómplices muchachos, porque si ninguno dice nada es cómplice. Hacen lo que quieren, entonces basta, por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre, esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya al Mundial, esta gente es la que hay que remover porque es incapaz, o peor, es premeditada o parcial. Entonces basta”, cerró. 

Cabe destacar que en el fútbol de Honduras todavía no está implementado el uso del VAR y es por eso que los fallos polémicos en contra de su equipo provocaron su enojo, ya que no solo perdió el clásico sino que se quedó sin la oportunidad de quedar como puntero en la liga. 

Publicidad
El Flaco López casi a las piñas por su festejo en el gol de Palmeiras vs. Corinthians

ver también

El Flaco López casi a las piñas por su festejo en el gol de Palmeiras vs. Corinthians

En síntesis 

  • Pablo Lavallén fue expulsado tras reclamar fallos arbitrales en la derrota de Marathon ante Real España.
  • El entrenador argentino ingresó al campo para mostrarle al árbitro una captura de pantalla del partido.
  • La Liga de Honduras no cuenta con tecnología VAR para revisar las jugadas polémicas del clásico.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

    ggrova
    german garcía grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

    Lee también
    Independiente confirmó que recibió una oferta para vender a Kevin Lomónaco
    Fútbol Argentino

    Independiente confirmó que recibió una oferta para vender a Kevin Lomónaco

    Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors
    River Plate

    Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

    River rechazó una oferta de Colorado Rapids por Galarza Fonda
    River Plate

    River rechazó una oferta de Colorado Rapids por Galarza Fonda

    El nuevo club amateur que sueña con ascender a la Primera C: "Empezó por zoom"
    Fútbol Argentino

    El nuevo club amateur que sueña con ascender a la Primera C: "Empezó por zoom"

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo