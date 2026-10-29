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Triplete de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr: así quedó la carrera por los 1.000 goles con Messi

CR7 convirtió tres tantos en la victoria por 5-3 ante Al-Kholood por la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo se acercó a la cifra de los 1.000 goles
© Getty ImagesCristiano Ronaldo se acercó a la cifra de los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo dio un paso importante rumbo a su objetivo de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. CR7 fue titular este jueves con Al-Nassr y se despachó con un triplete para vencer por 5-3 a Al-Kholood, en el Alawwal Park, por la fecha 11 de la Saudi Pro League.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000 goles?

Luego de su triplete con Al-Nassr, CR7 alcanzó la cifra de los 985 tantos en su carrera y solamente quedó a 15 festejos de la hazaña de los 1.000 goles oficiales. Por su parte, Lionel Messi convirtió por última vez ante Atlanta United el 17 de octubre y tiene 936 goles en su cuenta. Es decir, al argentino le faltan 64 gritos.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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