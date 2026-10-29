Triplete de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr: así quedó la carrera por los 1.000 goles con Messi

Cristiano Ronaldo dio un paso importante rumbo a su objetivo de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. CR7 fue titular este jueves con Al-Nassr y se despachó con un triplete para vencer por 5-3 a Al-Kholood, en el Alawwal Park, por la fecha 11 de la Saudi Pro League.
¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000 goles?
Luego de su triplete con Al-Nassr, CR7 alcanzó la cifra de los 985 tantos en su carrera y solamente quedó a 15 festejos de la hazaña de los 1.000 goles oficiales. Por su parte, Lionel Messi convirtió por última vez ante Atlanta United el 17 de octubre y tiene 936 goles en su cuenta. Es decir, al argentino le faltan 64 gritos.
Los 3 goles de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Kholood
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026
كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدّم ويسجل الهدف الثالث في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ZjStehHfyl
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026
كريستيانو رونالدو لا يتوقف ويسجل هدف النصر الرابع في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/JHUnu0ZVFG
الألفية تقترب ⏳🔥— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026
الهدف رقم 985 للأسطورة كريستيانو رونالدو 🟡🇵🇹#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/iXxCyR5QFm