14 años después, la dura coincidencia de River y Boca

El Millonario y el Xeneize iniciaron su camino en el Torneo Clausura con preocupantes derrotas, tanto por el resultado como por el rendimiento.

El pasado domingo se terminó la primera fecha del Torneo Clausura y entre los resultados más sorprendentes aparecen las duras derrotas de River y Boca. Los de Eduardo Coudet cayeron por 1 a 0 en el Estadio Monumental ante Barracas Central, mientras que los del Vasco Arruabarrena sufrieron un 3 a 0 en contra en su visita a Deportivo Riestra.

Tuvieron que pasar 14 años para que River y Boca vuelvan a iniciar un torneo local con derrotas. La última vez que esto sucedió fue en el Torneo Inicial 2012 cuando el Xeneize cayó por 3 a 0 ante Quilmes y el Millonario hiciera lo propio contra Belgrano con resultado 2 a 1 favorable para los cordobeses.

River no tuvo respuestas ante Barracas

El pasado sábado, River enfrentó a Barracas Central en el Estadio Monumental y cayó 1 a 0. Gonzalo Morales fue el autor del único tanto del partido. Un detalle alarmante para los de Núñez es que, tras recibir el gol en contra, nunca encontró los caminos para igualarlo y prácticamente no generó peligro.

River perdió contra Barracas Central en Núñez. (Foto: Getty).

Boca la pasó mal en el Guillermo Laza

Los de Rodolfo Arruabarrena visitaron a Deportivo Riestra en el siempre complicado Guillermo Laza. El Xeneize jugó su peor partido en mucho tiempo y antes del cierre del primer tiempo ya perdía 3 a 0 con una actuación para el olvido de Álvaro Montero. En la segunda mitad no hubo más goles.

Riestra goleó a Boca en el Bajo Flores. (Foto: Getty).

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¿Qué se le viene a River y Boca?

Luego de un inicio complicado en el Torneo Clausura, tanto River como Boca tendrán actividad en los próximos días. El Millonario visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo miércoles desde las 19.15 horas por la segunda fecha de la Zona B del Clausura. Por su parte, Boca viajará a Chile para jugar el próximo jueves contra O´Higgins por la revancha de los Playoffs de la Copa Sudamericana.

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