Artime habló del regreso prometido de Cuti Romero a Belgrano: “El contrato es insignificante”

El presidente del Pirata se mantiene en constante diálogo con el defensor de la Selección Argentina.

Luis Fabián Artime, presidente del campeón reinante del fútbol argentino gracias al título que conquistó Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026, se refirió a la posibilidad de que Cristian Romero, defensor surgido del club y campeón del mundo con la Selección Argentina, pueda regresar al Pirata teniendo muchos años de carrera por delante, como sucedió con Leandro Paredes en Boca.

“El vuelve, no tiene problema. Y me dijo que el contrato es insignificante”, dijo en entrevista con ESPN ante la consulta. Pero refiriéndose a su situación actual en Tottenham, agregó: “El problema es que hay que poner 50 millones de euros para sacarlo”.

Aunque todavía no es tiempo de pensar en su regreso a Belgrano, algo que más tarde o más temprano prometió cumplir, también es improbable la continuidad de Cuti con los Spurs, no solo porque la relación con hinchas y dirigentes se resintió la pasada temporada, sino también porque Inter de Milán está dispuesto a pagar lo necesario para hacerse de su fichaje.

Parte de esa ruptura entre Romero y los hinchas tuvo al Pirata de por medio, debido a que el defensor viajó a Córdoba, encontrándose lesionado, para presenciar la final del Torneo Apertura ante River, actitud que le recriminaron por encontrarse el Tottenham jugándose la permanencia en la Premier League.

En Belgrano saben que Cuti Romero volverá al club tarde o temprano.

Aunque el entrenador Roberto De Zerbi minimizó aquella situación explicando que Cuti no solo no podía ayudar al equipo en cancha sino que además había recibido permiso de la dirigencia para viajar, recientemente lanzó un dardo que le pasó cerca al decir que no quería que continuaran en el club aquellos futbolistas que no quisieran estar allí.

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El contrato que Inter de Milán le ofrece a Cuti Romero

Desde SportMedia Set avanzaron que Inter de Milán le tiene preparado a Cuti Romero un contrato vinculante por tres temporadas, con salario anual de 5 millones de euros, para el caso en que se decidan favorablemente las negociaciones con Tottenham.

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