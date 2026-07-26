Por qué Google dejó de mostrar los resultados del fútbol argentino en vivo y cómo se puede solucionar

Desde el inicio del campeonato, el buscador dejó de ofrecer marcadores, tablas y estadísticas en tiempo real. Qué se sabe y por qué ocurre.

Hasta hace apenas unas semanas, bastaba con escribir el nombre de cualquier equipo argentino en Google para conocer al instante el resultado en vivo, la tabla de posiciones, el fixture y las principales estadísticas del campeonato. Sin embargo, desde el inicio del Torneo Clausura 2026 esa función desapareció por completo y tomó por sorpresa a miles de hinchas, que comenzaron a preguntarse por qué el buscador ya no muestra la actualidad del fútbol local mientras sí continúa haciéndolo con el resto de las ligas del mundo.

La diferencia se nota enseguida. Si hoy un usuario busca clubes como River y Boca, Google sigue mostrando el panel habitual del equipo, pero con información desactualizada. Es decir, el fixture refleja únicamente los compromisos que cada equipo tiene -si es que disputa múltiple competencia- por fuera del Clausura.

Además, la tabla de posiciones aparece como si el campeonato todavía no hubiera comenzado y desapareció el seguimiento en vivo de los partidos correspondientes al certamen. En cambio, cuando el encuentro pertenece a otra competencia, el tradicional minuto a minuto continúa funcionando con normalidad.

Al buscar por Boca, Google se olvida de su participación en el Clausura y solo informa sobre Copa Argentina, Sudamericana y Libertadores.

En cambio, al realizar la misma búsqueda con equipos de otras ligas, como el Brasileirao, el sistema continúa funcionando con total normalidad y ofrece toda la información actualizada en cuestión de segundos.

Al buscar por Flamengo, se desglosa la información actualizada del equipo.

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Lo cierto es que hasta el momento no existe una explicación oficial al respecto por parte de Google. Una de las hipótesis más fuertes apunta a que el inconveniente no depende directamente del buscador, sino de los proveedores externos que le suministran la información deportiva en tiempo real.

Vale destacar que Google utiliza datos de empresas especializadas para alimentar estos paneles y cualquier demora o modificación con esos acuerdos podría explicar la ausencia de los resultados del torneo argentino.

Por ahora tampoco hay una fecha confirmada para que el servicio vuelva a funcionar con normalidad. Todo indica que podría resolverse en las próximas semanas, aunque no existe ningún anuncio oficial que establezca un plazo.

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¿Cómo seguir los resultados del fútbol argentino mientras Google no los muestra?

Hasta que el buscador vuelva a ofrecer los marcadores en vivo, la alternativa más sencilla es consultar sitios y aplicaciones especializadas en estadísticas deportivas, donde continúan disponibles los resultados minuto a minuto, las tablas de posiciones, las formaciones, las incidencias y todos los datos del Torneo Clausura. De momento, esa sigue siendo la única forma de acceder a la información en tiempo real que, hasta hace poco, Google ofrecía directamente desde su buscador.