Juanfer Quintero reapareció en una cancha a 48 horas de rescindir con River

El colombiano se refirió a su futuro y también recibió algunas críticas en las redes sociales por parte de los hinchas del Millonario.

Desde que asumió Eduardo Coudet como entrenador de River se sabía que el ciclo de Juanfer Quintero podía terminar antes de tiempo. El entrenador dejó en claro que el colombiano no era su prioridad y así se pudo ver claramente a lo largo del tramo final del Torneo Apertura, especialmente en el duelo definitorio ante Belgrano en Córdoba donde apenas le dio minutos.

Quintero no se sentía cómodo con Coudet y lo dejó en claro luego de su participación en el Mundial. Sin ir más lejos, el pasado jueves brindó unas declaraciones que lo confirmaron. Apenas un día más tarde, el Millonario hizo pública la rescisión de contrato del colombiano.

Juanfer reapareció en una cancha el pasado domingo. Fue en el mítico Atanasio Girardot en Medellín, en el marco del partido despedida de Macnelly Torres en el que se enfrentaron integrantes del equipo de Atlético Nacional de 2016 contra la Selección Colombia de 2014 y en este equipo estuvo Juanfer.

🇨🇴 JUANFER QUINTERO PRESENTE: luego de rescindir su contrato con River, el colombiano está jugando en la despedida de Macnelly Torres en Medellín.



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Juanfer fue protagonista de uno de los momentos más insólitos de la jornada en Medellín. La Selección Colombia de 2014 tuvo un tiro libre cerca del área y Quintero quería ejecutarlo, pero Giovanni Hernández también tenía esa intención y la manera de dirimirlo fue mediante un clásico piedra, papel o tijera, el cual ganó el ex River.

Juanfer Quintero le ganó el PIEDRA, PAPEL O TIJERA a Gio Moreno y a Giovanni Hernández, se quedó con el tiro libre en la despedida de Macnelly Torres y estuvo cerca de colgar la pelota de un ángulo… ¿No bajó, mago?



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Juanfer habló de su futuro

Una vez terminado el partido homenaje, Juanfer dialogó con ESPN y fue consultado sobre su futuro. Quintero afirmó: “Ahorita me voy para mi casa con mi familia y miraremos qué pasa en estos días”. Bolavip pudo saber en exclusiva que el colombiano analiza propuestas de Atlético Mineiro y de Cagliari.

Reproche de los hinchas de River

La decisión de Juanfer Quintero dividió aguas en el Mundo River. Estuvieron quienes comprendieron su decisión y le agradecieron por lo vivido, pero también hubo otro grupo de hinchas que se manifestó en contra de su salida en este momento.

En esta oportunidad, varios fanáticos del Millonario expresaron su descontento al ver a Quintero en un partido homenaje y pusieron en duda los asuntos personales que esgrimió el pasado jueves cuando explicó por qué no se sumaba a los entrenamientos en River.

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Así anunció River la rescisión de Juanfer

A través de sus redes sociales, el Millonario informó: “El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”.

DATOS CLAVE

Juan Fernando Quintero rescindió oficialmente su contrato con River Plate tras declarar su incomodidad.

rescindió oficialmente su contrato con River Plate tras declarar su incomodidad. El mediocampista Juan Fernando Quintero perdió continuidad tras la llegada del entrenador Eduardo Coudet.

perdió continuidad tras la llegada del entrenador Eduardo Coudet. Juan Fernando Quintero reapareció en el Estadio Atanasio Girardot para la despedida de Macnelly Torres.