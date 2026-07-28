Franco Mastantuono prioriza volver a River: The Athletic confirma reunión clave para su salida de Real Madrid

Franco Mastantuono no seguirá en Real Madrid. Al menos no esta temporada, ya que José Mourinho lo ve como un proyecto para el futuro del club, mas no para el presente inmediato. En ese contexto, The Athletic anticipa su salida, y las intenciones de Mastantuono de regresar a River.

De acuerdo al prestigioso medio, en los próximos días habrá una reunión clave para el futuro de Franco Mastantuono: “Fuentes del club reconocen que es otro jugador que podría marcharse, aunque se espera que sus representantes se reúnan con la directiva esta semana antes de que se tome una decisión sobre su futuro“, destaca el reporte.

Mastantuono seguirá su carrera fuera del Real Madrid, al menos esta temporada.

Allí es donde el nombre de River Plate emerge, puesto que es la opción ideal para Mastantuono, aunque desde Real Madrid no tendrían la misma postura: “Fuentes cercanas al jugador indicaron que está considerando una cesión y que tiene varias opciones en Europa, aunque se cree que su preferencia es regresar a River Plate. Fuentes del club señalaron que River Plate está al tanto de la situación del joven de 18 años y está interesado en su regreso”, completan.

De momento, quedará esperar por esa reunión trascendental, que tendrá lugar esta semana, y será en la que se decida qué pasará con Mastantuono en la temporada 2026/27.

Mastantuono convirtió en el amistoso del Real Madrid

Mientras las grandes figuras del club, habituales titulares que jugaron el Mundial, siguen su pretemporada o de vacaciones, el Real Madrid ya empezó a jugar algunos amistosos contra clubes de menor categoría. En ese contexto, Franco Mastantuono ha tenido minutos y convirtió un gol, aprovechando una floja actuación del arquero rival.

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Mientras se define su futuro y los rumores sobre un posible regreso a River, Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid y marcó este gol en el amistoso ante Leganés.



📹 Real Madrid TV pic.twitter.com/SA2XPCCjgy — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

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