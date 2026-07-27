Los 10 jugadores más valiosos del fútbol argentino tras la llegada de Ángel Correa a River

Más allá del desembarco del campeón del mundo en Qatar 2022, el Millonario no tiene al futbolista más cotizado del fútbol doméstico.

Sin ningún tipo de dudas, el fichaje más rutilante en lo que va del mercado de pases del fútbol argentino es el de Ángel Correa por River. Luego de semanas y semanas de trabajo, negociaciones y diferencias, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se sumó a las filas de la escuadra dirigida por Eduardo Coudet.

Sin embargo, según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el atacante surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro no es el jugador con mayor cotización de la máxima categoría del fútbol argentino. Por el contrario, cuenta con varios nombres propios por encima de su línea e incluso un compañero como Santiago Beltrán.

1- Milton Delgado (Boca)

Milton Delgado, mediocampista de Boca. (Foto: Getty)

Valor de mercado actual: 10 millones de euros

2- Tobías Andrada (Vélez)

Tobías Andrada, objetivo de River. (Foto: @_tobiandrada)

Valor de mercado actual: 9 millones de euros

3- Santiago Beltrán (River)

Santiago Beltrán, arquero de River. (Foto: Getty)

Valor de mercado actual: 9 millones de euros

4- Tomás Aranda (Boca)

Tomás Aranda, la perla de Boca. (Foto: Getty)

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Valor de mercado actual: 9 millones de euros

5- Ángel Correa (River)

Ángel Correa en su debut en River. (Foto: Getty)

Valor de mercado actual: 8 millones de euros

6- Kevin Lomónaco (Independiente)

Lomónaco, defensor de Independiente. (Foto: Getty)

Valor de mercado actual: 8 millones de euros

7- Santiago Sosa (Racing)

Santiago Sosa, referente de Racing. (Foto: Getty)

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Valor de mercado actual: 8 millones de euros

8- Mauro Arambarri (River)

Mauro Arambarri entrenando en River. (Foto: Prensa River)

Valor de mercado actual: 8 millones de euros

9- Lucas Beltrán (River)

Lucas Beltrán regresó a River. (Foto: Prensa River / Getty)

Valor de mercado actual: 8 millones de euros

10- Aníbal Moreno (River)

Aníbal Moreno en acción. (Foto: Getty)

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Valor de mercado actual: 8 millones de euros