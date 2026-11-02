Sonríe Boca: Arruabarrena reveló que Tomás Aranda vuelve a entrenar a la par

Tras ganar el Superclásico ante River, el Vasco contó detalles de la recuperación del '10' del Xeneize y cuál es el paso a seguir.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo, se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y clasificó a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, eso no fue todo ya que hubo otra gran noticia: Rodolfo Arruabarrena reveló que Tomás Aranda entrenará a la par del grupo.

Tomás Aranda y Miguel Merentiel, post triunfo de Boca ante River.

Cabe recordar que el 26 de agosto sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Luego de la operación, se estipulaba que iba a regresar para enero de 2027, pero su rehabilitación fue óptima y se achicaron los plazos. De esta manera, el ’10’ del Xeneize está próximo a vestir la camiseta azul y oro otra vez.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa tras el Superclásico, el Vasco puso la mente en lo que viene. “Algún jugador podemos recuperar“, deslizó el entrenador en primera instancia. Pocos segundos más tarde sí se refirió directamente a Tomás y no titubeó. “Va bien, por buen camino. El proceso de recuperación fue bueno“, aseguró sin dudar.

Tomás Aranda, en el entrenamiento de Boca.

Inmediatamente después, se encargó de revelar la noticia que todos los hinchas de Boca estaban esperando desde hace meses. “Creemos que puede estar con el grupo”, sentenció Arruabarrena sobre Aranda y efectivamente este lunes entrenó a la par. Eso sí, hizo una importante aclaración y manifestó: “Tengo que hablar con él y con los médicos“.

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Con este panorama sobre la mesa, el objetivo es claro: apuntan a que sume minutos contra Banfield. En el encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, la meta está puesta en que esté concentrado y vaya al banco de suplentes para tener rodaje el sábado 14 de noviembre, es decir que restan exactamente dos semanas para ese día.

Tomás Aranda, en el entrenamiento de Boca.

Un dato importante a tener en cuenta es que el 21 de noviembre es la final de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize se medirá frente a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esto significa que Aranda volvería una semana antes del partido estelar por un título internacional.

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