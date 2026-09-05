Jugador por jugador: los puntajes de los jugadores de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del empate en el Legrotaglie.

Álvaro Montero (6): Atajada clave al comienzo del partido y sin responsabilidad en los dos goles. No pudo llegar a su tercer partido al hilo sin que le convirtieran.

Dylan Gorosito (4): Muy flojo partido del lateral derecho en lo defensivo, con varias desatenciones que pudieron salirle todavía más caras al equipo. Buen aporte ofensivo, sobre todo en el primer tiempo.

Nicolás Figal (4): Volvió a tener una oportunidad como titular y no dio seguridad en todo el partido. Dubitativo, errático con la pelota y terminó amonestado.

Marco Pellegrino (5): En su vuelta tras la lesión, sufrió a la hora de marcar a Sabatini, sobre todo en el primer tiempo. Sus 25 minutos del segundo tiempo fueron correctos. Lo reemplazó Herrera.

Matías Satas (5): El Vasco apostó por su debut en una posición que no es la suya. Sufrió en los primeros minutos y después se acomodó. No desniveló en ataque, pero se animó a pasar en alguna oportunidad.

Tomás Belmonte (5.5): De mayor a menor. Arrancó bien, con mucho ida y vuelta y una importante influencia en el gol, trabando y asistiendo a Velasco. En el segundo tiempo bajó su rendimiento. Salió a los 33′ del complemento.

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Camilo Rey Domenech (4): Le costó el partido al mediocampista central. No logró destacarse ofensivamente y tampoco en defensa, más allá de un muy buen quite sobre el final del partido.

Kevin Zenón (6.5): Buen partido del ex Unión, que va recuperando terreno tras haber pasado mucho tiempo relegado. Buenas asociaciones por izquierda y vuelta al gol. Que recupere su nivel es una gran noticia para el Xeneize.

Alan Velasco (7): De sus mejores partidos, otra vez con gol incluido. Jugó, hizo jugar, generó chances de gol y fue desequilibrante ante una defensa rival que por momentos dio muchas ventajas. Arruabarrena lo sacó temprano pensando en el martes.

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Enner Valencia (5): Al ecuatoriano se lo sigue notando una marcha por detrás del resto. Tuvo algunos destellos ofensivos (como en el segundo gol) y se mostró voluntarioso cuando el equipo perdió la pelota en el final. Todavía está lejos de pelearle la titularidad a Merentiel.

Leonel Flores (8): La figura de Boca. Fue el que más provecho sacó de los desaciertos defensivos del rival. Encaró constantemente y generó mucho peligro. Solo le faltó el gol

Carlos Palacios (4): A segundos de ingresar, se ganó una amarilla innecesaria por agarrar y empujar a Vargas. Decidió mal en varios contraataques del equipo que podían servir para liquidar el partido.

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Facundo Herrera (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.

Lautaro Blanco (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.