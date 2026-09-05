Clasificación del GP de Italia 2026: minuto a minuto y resultado de Franco Colapinto

Seguimiento al instante de la qualy en el emblemático Autódromo de Monza. ¿Podrá Colapinto avanzar a Q3?

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Italia 2026. Luego de tres sesiones de prácticas libres, los pilotos de la Fórmula 1 afrontan la clasificación que determinará el orden de largada en la carrera del domingo en el Autódromo de Monza.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en los ensayos con las nuevas actualizaciones del Alpine A526 y tiene un objetivo claro: avanzar a Q3. Es decir, largar en el pelotón de los 10 primeros coches en la parrilla de salida.

Lando Norris en la parrilla de salida del Autódromo de Monza (Getty Images)

Minuto a minuto EN VIVO de la clasificación del Gran Premio de Italia 2026:

En instantes se disputa la Q1 del Gran Premio de Italia 2026…

Kimi Antonelli larga último en el GP de Italia 2026

“Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, informó la F1 el jueves.