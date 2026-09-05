River hoy: el XI vs. Independiente Rivadavia, nuevo acuerdo millonario y la decisión de Crespo

Todas las novedades del Millonario de este sábado 5 de septiembre, el día previo a recibir a la Lepra mendocina por el Clausura.

Todo lo que tiene que saber el hincha de River este sábado 5 de septiembre de 2026, el día anterior a jugar contra Independiente Rivadavia en el Estadio Monumental. La formación que planea poner Leonardo Ponzio ante la Lepra Mendocina, qué pasará con Maximiliano Salas, la decisión de Hernán Crespo y acuerdo millonario con un nuevo sponsor.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia

River enfrentará a Independiente Rivadavia el próximo domingo a partir de las 19.15 horas en el Estadio Monumental. Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, la formación inicial sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

¿Juega Maxi Salas contra River?

En el último mercado de pases, Maximiliano Salas -que había sido apartado- dejó River y pasó a préstamo a Independiente Rivadavia. El atacante se fue disgustado del Millonario y disparó contra la dirigencia. Si bien hoy en día no se pueden poner cláusulas escritas para que un futbolista cedido no juegue contra el club dueño de su pase, en esta oportunidad hubo un pacto de caballeros y por eso Salas no enfrentará al club de Núñez.

Maximiliano Salas jugó en River entre 2025 y 2026. (Foto: Getty).

La decisión de Hernán Crespo

Hernán Crespo fue uno de los primeros en aparecer entre los posibles reemplazantes de Eduardo Coudet, pero Valdanito asumió hace apenas unas semanas en Atlas de México y hay una cláusula millonaria que impide que sea buscado por River ahora. Si los de Núñez lo quieren deberán pagar 7 millones de dólares, pero si van a la carga por él a partir de enero, el entrenador puede liberarse gratis.

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En diálogo con TUDN, Hernán Crespo fue consultado ante un supuesto interés de River y fue contundente: “Es muy difícil hablar de una situación de la cual no pasó nada. Lógicamente que River es mi casa, pero no pasó absolutamente nada. Estoy acá con el Grupo PRODI y ellos son los que van a decidir siempre mi futuro. Mi elección está hecha y la de ellos también”.

Además, agregó: “Entiendo que acá la derecha, la fuerza, la tienen ellos, y yo no voy a forzar nunca nada. Y por lo que me manifestaron, ellos no tienen ningún interés de que yo me vaya. Es innecesario hablar de esto en un momento de construcción nuestra, donde estamos tratando de ser mejores, que no nos distraigan los rumores”.

Hernán Crespo, DT de Atlas. (Foto: Getty).

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River cerró un nuevo sponsor y embolsará más de 10 millones de dólares

En los últimos años, River amplió drástica sus ingreso por sponsors y en esta oportunidad, el club firmó un contrato con VISA a cambio de 10 millones de dólares + IVA hasta 2031. Los de Núñez acordaron que el nuevo sponsor tenga presencia de marca en distintos espacios: el Estadio Monumental, el River Camp y en los canales oficiales del club.

Por otro lado, este acuerdo contempla la incorporación de tecnología para medios de pago dentro del estadio, también beneficios exclusivos, hospital y la presencia de la marca. Cabe destacar que nada tiene que ver con el naming del estadio ni tampoco aparecerá en la camiseta ni en el pantalón.

Además, Visa también patrocinará el hospitality del bodegón 1901 los días de partido, sumando su marca a una de las propuestas gastronómicas más consolidadas del Monumental.

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Tras firmar el acuerdo con VISA, Di Carlo afirmó: “Estamos convencidos de que la combinación entre el vínculo que River tiene con su comunidad y la experiencia de Visa dará lugar a propuestas de gran valor. Sumar su innovación y sus soluciones a esa cercanía traerá nuevas oportunidades para nuestros socios, hinchas y todo el público que disfruta del Estadio, ya sea en un partido o en un recital”.

Stefano Di Carlo, Gabriela Renaudo e Ignacio Villarroel. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio define la formación de River Plate para recibir a Independiente Rivadavia.

define la formación de River Plate para recibir a Independiente Rivadavia. Maximiliano Salas resolverá su situación con River en la previa del partido de mañana.

resolverá su situación con River en la previa del partido de mañana. Hernán Crespo tomó una decisión definitiva tras los rumores sobre su posible llegada.