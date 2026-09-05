El Xeneize visita al Lobo en el Estadio Víctor Legrotaglie por la octava jornada de la Zona A del Torneo Clausura.

Este sábado, a partir de las 16.30 horas, Gimnasia de Mendoza recibirá en el Estadio Víctor Legrotaglie a Boca. El duelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, tendrá como árbitro a Darío Herrera. Cabe destacar que el conjunto de Darío Franco es escolta en su zona, mientras que el de Rodolfo Arruabarrena se encuentra octavo.

Tanto Gimnasia de Mendoza como Boca llegan en un buen momento a este encuentro. El Lobo mendocino superó en la fecha pasada a Independiente por 3 a 0 en Avellaneda, mientras que el Xeneize hizo lo propio ante Lanús en La Bombonera, aunque también derrotó a Vélez por penales en Córdoba en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

En el duelo de este sábado habrá bajas importantes para ambos equipos. Gimnasia de Mendoza no podría contar con Agustín Módica, su goleador. Por su parte, Arruabarrena apela a la rotación en Boca pensando en el partido del próximo martes ante Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Boca

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero viene de ser figura ante Vélez por la Copa Argentina. (Foto: Prensa Boca)

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La tabla de posiciones de la Zona A del Clausura