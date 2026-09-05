San Lorenzo 0-0 Talleres EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón recibe al elenco cordobés en un partido crucial para la tabla de posiciones antes de la recta final.

Este sábado por la tarde-noche, San Lorenzo recibe a Talleres de Córdoba por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro, cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, es transmitido por TNT Sports y el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de San Lorenzo y Talleres

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza; Rick, Franco Cristaldo, Valentín Depietri; Agustín Álvarez.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026