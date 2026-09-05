Mientras Boca regala la estrella local y Velasco brilla, Riquelme dejó entrever que metió la pata con la firma de los extranjeros

Detalles como estos no pueden pasar en un club como Boca. El Vasco no encuentra la vuelta en el torneo local, pero encontró en Velasco al mejor reemplazante de Aranda.

Es una cosa de locos lo que le cuesta ganar a Boca en el torneo local. El empate agónico que sufrió el equipo en su visita a Mendoza es solo un eslabón más en una cadena de resultados que lo están alejando de la pelea grande y que lo llevan a regalar la estrella de la tabla anual.

Un campeonato que se escurre de las manos

La campaña del equipo en el plano doméstico es sumamente pobre. De las últimas ocho fechas, Boca tropezó en seis, perdiendo puntos vitales en escenarios donde históricamente se hacía fuerte:

Empates frustrantes ante Racing en Avellaneda, Newell’s en Rosario, Platense en Vicente López y Vélez en Liniers, una dolorosa derrota frente a Deportivo Riestra en el Bajo Flores y apenas sumó de a tres con dos victorias sufridas por 1-0: superando a Estudiantes y venciendo de casualidad a Lanús.

Con solo haber ganado dos partidos más, el Xeneize hoy estaría liderando el campeonato junto a los mendocinos y Argentinos Juniors.

La maldición del 9 y la noche soñada de Velasco

La crisis goleadora de los centrodelanteros no da tregua. Ahora es Valencia quien parece seguir el oscuro camino de sequía que ya transitaron Edinson Cavani y Adam Bareiro.

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Sin embargo, la fatalidad de la lesión del pibe Aranda le abrió la puerta al gran protegido de la dirigencia. Alan Velasco, la debilidad absoluta de Juan Román Riquelme, aprovechó su oportunidad y jugó su mejor partido con la camiseta de Boca.

Su repertorio en Mendoza fue un espectáculo total: clavó un golazo espectacular al ángulo, metió un taco fundamental para armar la jugada del segundo gol, reventó un tiro en el palo y tiró un caño de antología en el segundo tiempo.

El rol del Vasco y un papelón administrativo

Hay que reconocerle al Vasco que, como técnico, está logrando recuperar el nivel de varios futbolistas que venían bajos, como Kevin Zenón, Palacios y Tomás Belmonte. Pero ganar partidos en el plano local sigue siendo su gran cuenta pendiente.

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Para colmo de males, el club quedó envuelto en una polémica evitable. Cuando Riquelme declaró que “los puntos se ganan en la cancha”, reconoció tácitamente que la dirigencia metió la pata al hacer firmar planilla a seis jugadores extranjeros ante Vélez. Aunque todo indica que la AFA no ejecutará ninguna sanción deportiva, quedó en evidencia la necesidad urgente de contratar a un gerente de fútbol con experiencia para que estos errores no se pasen por alto.