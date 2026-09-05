El Fortín hizo el reclamo ante la casa madre del fútbol argentino y ahora todo queda en manos del Tribunal de Discplina.

El pasado miércoles, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, Boca superó a Vélez por penales y lo eliminó de la Copa Argentina. Dos días más tarde, empezó a circular con fuerza que el Fortín podría llegar a pedir el partido por ganado y, por consecuencia, el pase a cuartos de final del torneo más federal del país.

Vélez encontró que seis jugadores extranjeros -sin doble ciudadanía- de Boca firmaron planilla, cuando el máximo permitido para hacerlo es de cinco futbolistass foráneos. El pasado miércoles, el Xeneize presentó la lista con: Leandro Lozano, Álvaro Montero, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, aunque cabe aclarar que este último no sumó minutos.

Ante esta situación, Vélez hizo oficial el reclamo en AFA y pidió que le den el partido por ganado ya que el reglamento indica que solamente seis jugadores extranjeros pueden firmar planilla. En Liniers se ilusionan con un fallo favorable, pero Bolavip pudo saber que la postura de la casa madre del fútbol argentino es otra.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA. (Foto: Getty).

¿Cuál es la postura de la AFA?

AFA considera que no se rompió ninguna norma y que el fallo fue administrativo, por lo que entiende que habrá una sanción económica, pero no deportiva. Eso se debe a que Ángel Romero no sumó minutos en el duelo del pasado miércoles. Más allá de la interpretación de la casa madre del fútbol argentino, el ente que tomará la decisión final es el Tribunal de Disciplina.

Se estima que la AFA considerará el reclamo de Vélez y todo pasará al Tribunal de Disciplina. Mientras tanto, en Boca ya saben que el duelo de cuartos de final ante Racing se jugará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo en el que se midió ante el Fortín.

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